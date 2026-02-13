Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. február 13. 14:28 ::

Dobrevék Czeglédyje annak örül, hogy csak hét év fegyházra ítélték

Első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság Czeglédy Csabát, akit költségvetési csalással és bűnszervezet működtetésével vádoltak. A döntés nem jogerős, az ügy másodfokon folytatódik, miközben Czeglédy közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte enyhe ítélet született, és egyelőre nem tudni, hazatérhet-e.



Hét év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság Czeglédy Csabát – írja a Blikk. A döntés szerint a politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik.

Czeglédy az ítélethirdetés után a Facebookon úgy fogalmazott, hogy a bíróság „kecske is jól lakik, káposzta is megmarad” típusú döntést hozott, mert, bár bűnösnek mondták ki, „mindössze” hét évet kapott – szerinte akár húsz évre is ítélhették volna. Azt még nem tudja, hogy hazamehet‑e, ez később derül ki, de állítása szerint nagy lépést tettek előre a teljes felmentésért, és küzd tovább.



Diákmunka-közvetítéssel kapcsolatos csalással vádolták meg

A politikust és további 21 vádlottat bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és gazdasági csalással vádolták. Az ügyészség szerint a 2011-től működő hálózat célja a diákmunka‑közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése és más közterhek – köztük a személyi jövedelemadó – megkerülése volt. A vádirat alapján a bűnszervezet összesen 6,215 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

(vagy a párt szerette volna ezt, mert ő azt nyilatkozta, hogy pártlogó nélkül lenne több esélye – a szerk.). Korábban írtak arról is, hogy a jelöltséggel járó mentelmi jog ebben az ügyben nem illeti meg. A Nyugat.hu emlékeztet rá: Czeglédy jelenleg a szombathelyi közgyűlés tagja, független városi képviselő, és indulni kíván az országgyűlési választásokon is a DK színeiben. Korábban írtak arról is, hogy a jelöltséggel járó mentelmi jog ebben az ügyben nem illeti meg.

