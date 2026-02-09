Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. február 9. 21:02 ::

Dobrevék világa: indítják a lebukott dunaújvárosi alpolgármestert, egy másik jelöltjüket már a kampány előtt elítélhetik

Mezei Zsoltot indítja a DK országgyűlési képviselő-jelöltként Fejér megye 5. választókörzetében – jelentette be hétfőn dunaújvárosi fórumán Dobrev Klára. A párt elnöke kijelentette: kiállnak a dunaújvárosi alpolgármester mellett, aki ellen Dobrev szerint azért indítottak „koncepciós eljárást”, mert az Orbán-kormány „meg akarja semmisíteni a baloldalt”.



Mezei Zsolt (középen) - a DK-s bűnözők érdekes módon nem zavarják a korábban mindenkit bűnözőző Jákob Petit

Ahogy arról a hónap elején beszámoltunk , a bíróság harminc napra elrendelte Mezei letartóztatását korrupció gyanúja miatt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint az alpolgármestert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják egy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ügyben: a gyanú szerint pénzt kért és kapott egy cégvezetőtől a szerződés elnyeréséért.

Mezeinél házkutatást tartottak, majd gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették. A nyomozás szerint később további, jóval nagyobb összeget is kért, amit a vállalkozó már visszautasított, ezt követően fordulhattak a hatóságokhoz.

Kaphat Mezei mentelmi jogot?

2018-ban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) felfüggesztette egy országgyűlési választáson induló jelölt mentelmi jogát, mivel ellene súlyos költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárás folyt. A jelölt ezt a döntést megtámadta, és felülvizsgálatot kért a Kúriától, ám a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozva, hogy az NVB mentelmi jogot érintő határozata nem tartozik a bírósági felülvizsgálat körébe. Az ügy ezt követően az Alkotmánybíróság elé került, amely egyetértett a Kúria álláspontjával, és kimondta, hogy a mentelmi jog nem alapjog, hanem a választások zavartalanságát szolgáló intézmény, ezért az NVB döntése és a jogorvoslat hiánya nem sérti a jelölt passzív választójogát, és nem alaptörvény‑ellenes.

Ezzel szemben egy későbbi, 2019-es ügyben az NVB nem függesztette fel Czeglédy Csaba EP‑képviselőjelölt mentelmi jogát, noha ellene szintén költségvetési csalás miatt folyt büntetőeljárás. A felfüggesztéshez szükséges kétharmados többség egy szavazattal elmaradt, így a mentelmi jog fennmaradt, és a büntetőeljárást fel kellett függeszteni. Ebben az esetben is rögzítették: az NVB döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Czeglédyt már a kampány előtt elítélhetik

Nyolc nappal a hivatalos kampányidőszak és ajánlásgyűjtés kezdete előtt, február 13-án hoz elsőfokú ítéletet a bíróság Czeglédy Csaba büntetőügyében. A gazdasági csalással vádolt szombathelyi önkormányzati képviselő szerint szélsőséges esetben akár le is tartóztathatják, enyhébb ítélet esetén pedig átgondolja a kampánya folytatását.



Ismeri már a bilincs szorítását, nem így a korábbi bálványa, a Fidesz által jól elszámoltatott szemkilövető

Czeglédy független jelöltként már hivatalosan is bejelentette az indulását a szombathelyi központú Vas vármegye 1-es számú választókerületben, ahol 2022-ben közel 10 százalékpontos különbséggel kapott ki a fideszes Hende Csabától. Szerinte a Fidesz leváltása érdekében a végén vagy csak az ő neve, vagy csak a Tisza Párt jelöltjéé maradhat a szavazólapon.

„Ha nem volt szándékos, akkor csak rendkívül szerencsétlen választás volt az ítélethirdetés időpontja egy héttel a kampány előtt” – mondta a Telexnek Czeglédy. A szombathelyi önkormányzati képviselő ellen kilenc éve indult büntetőeljárás, a Kecskeméti Törvényszék február 13-án hoz elsőfokú ítéletet az ügyben. A vád szerint Czeglédy a diákmunka-közvetítéssel foglalkozó cége élén olyan céghálózatot hozott létre társaival 2011 és 2017 között, amelynek célja az adózás elkerülése volt. Az ügyészség szerint a bűnszervezet 6,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. Czeglédyt és társait üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolják.

A szombathelyi politikus szerint ez koncepciós per, amelynek célja az ő eltüntetése. „Jogállami keretek között csak felmentő ítélet születhet, reparálhatatlan eljárásjogi hibákban szenved az ügy.” Megkérdezték, hogy folytatja-e a választási kampányát, ha elítéli a bíróság. Szerinte a felmentő ítélet egyértelmű helyzetet teremtene, a marasztaló ítéletnek pedig több szintje lehet. „Nem mindegy, hogy a bíróság egy »kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad« típusú ítéletet hoz, vagy szélsőségesen súlyos ítéletet.” Elképzelhetőnek tart olyan marasztaló ítéletet is, ami „majdhogynem győzelemmel fog felérni a kilenc év meghurcoltatása után”.

„Egy szélsőségesen jogellenes ítélet esetén az is benne van a pakliban 1 százalékos eséllyel, hogy megfosztanak a szabadságomtól” – mondta. A letartóztatása esetén véget érne a kampánya. Ha annál enyhébb lesz az ítélet, akkor meglátja, ő hogyan éli meg a helyzetet, mit szól hozzá a közvetlen és tágabb környezete, és utána dönt a folytatásról.

Azt nem gondolja, hogy a bírósági ítélet miatt rosszabbak lennének az esélyei az áprilisi választáson, hiszen a 2019-es önkormányzati választáson úgy nyert a szombathelyi körzetében, hogy előtte másfél évet előzetes letartóztatásban ült a mostani ügyben, és három évvel később, a 2022-es országgyűlési választáson is több szavazatot kapott Vas vármegye 1-es választókerületében, mint a hatpárti ellenzék közös listája.

A politikus szerint Szombathelyen mindenki ismeri az ügyet, és az ott élők jó része koncepciós pernek tartja azt. „Nem a bíróság ítélete alapján fognak engem bűnösnek vagy nem bűnösnek gondolni” – mondta Czeglédy, hozzátéve: mindenkinek megvan már a véleménye, és ezen nem változtat a bíróság ítélete.

Bár a DK honlapján a párt jelöltjei között szerepel Czeglédy neve, hivatalosan függetlenként indul az idei választáson. Azt mondta: a DK vezetése szerette volna, hogy a párt színeiben szerepeljen, de ő ragaszkodott a függetlenséghez. Mióta kilépett az MSZP-ből, nem tagja egyik pártnak sem, és független képviselőként ül a szombathelyi közgyűlésben is. A „szíve csücske a DK-s közösség”, de szerinte jobbak az esélyei a választáson pártlogó nélkül. Azt ígérte, hogy a parlamentben se ülne be egyik párt frakciójába se, független képviselőként azonban meg fogja szavazni az új kormányt, ha sikerül legyőzni a Fideszt.

Megegyezés vagy álmatlan éjszakák

A 2022-es országgyűlési választáson Czeglédy a hatpárti ellenzéki összefogás közös jelöltje volt, miután az előválasztáson legyőzte Ungár Pétert, az LMP társelnökét. A választáson végül ötezer szavazatnyi különbséggel kapott ki a fideszes Hende Csabától. Tavaly májusban alkotmánybírónak választották Hendét, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania a képviselői mandátumáról, így nem indulhat az idei választáson sem.

A Fidesz jelöltje Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja lesz, a Tisza Párté Rápli Róbert, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium igazgatója, a Mi Hazánk pedig Danka Lajos szombathelyi önkormányzati képviselőt indítja. Ez olyan körzet, amit az ellenzéknek hoznia kell a kormányváltáshoz. A választókerülethez Szombathely mellett 11 kisebb település tartozik.

Nagyon sokan azt várják az ellenzéki jelöltektől, hogy ne induljanak a Tisza Párt ellen, mert ezzel rontják a kormányváltás esélyét. Czeglédy szerint ugyanakkor nem egyedül az ő felelőssége ez, azt pedig vérlázítónak tartja, ha valaki megkérdőjelezi az ő ellenzékiségét. „Vannak olyan ellenzéki szereplők, akik 16 éve küzdenek a Fidesz önkényuralma ellen, és én azok közé tartozom, akik nem kevés áldozatot hoztak ezért.”

Közös felelősségnek tartja, hogy a végén csak az az egy ellenzéki kihívó maradjon Szombathelyen, aki a legnagyobb eséllyel indul a Fidesz jelöltje ellen. „Az az álláspontom, hogy Rápli Róbert és Czeglédy Csaba nem szerepelhet együtt a szavazólapon.” Ha a Tisza Pártnak nem lesz országosan 10 százalékkal nagyobb előnye, akkor Czeglédy a józanság jegyében azt várja Magyar Péteréktől, hogy üljenek le egyeztetni azzal a 8-10 ellenzéki jelölttel, akinek lehet esélye a Fidesszel szemben.

„Ha nem jön össze az egyeztetés, akkor lesz pár álmatlan éjszakám április 5-e környékén” – fogalmazott, de ennél többet nem árult el arról, hogy mikor dönt az esetleges visszalépéséről.

Meggyőződése, hogy ő több szavazatot képes begyűjteni, mint a Tisza Párt jelöltje, és független képviselőként is hatékonyabban tudná képviselni a választókerületben élőket. „Ha végül nem lesz rajta a nevem szavazólapon, az nem azért lesz, mert megváltozott a meggyőződésem, hanem azért, hogy ne Vas 1-en múljon a kormányváltás.”

Múlt pénteken két választókerületi közvélemény-kutatás is megjelent. A 21 Kutatóközpont felmérése szerint a Tisza Párt jelöltje hibahatárt meghaladó különbséggel vezet a választókerületben. A teljes mintában 6, a jelöltet választók körében 7 százalékpontos előnye van Rápli Róbertnek a fideszes jelölttel szemben. Czeglédy 15, illetve 17 százalékponton áll a január 30 és február 2. között készült felmérésben.

A szombathelyi képviselő nem kívánta kommentálni a kutatás eredményét, állítása szerint csak mosolygott rajta. „Ha igazak a kutatás számai, akkor a Tiszának semmi gondja nem lehet az én indulásommal, hiszen nem veszélyeztetem Rápli Róbert győzelmét” – fogalmazott Czeglédy, aki szerint a felmérés azt mutatja, hogy van 15 százaléknyi szavazó, akit függetlenként ő tud elvinni szavazni, azt pedig beszédesnek tartja, hogy a kutatást az a Pro Savaria Egyesület rendelte, amely vezetője Szombathely két korábbi fideszes alpolgármestere, Molnár Miklós és Koczka Tibor.

A választókerületben január 30. és február 3. között készült egy Publicus-felmérés is, ami egészen más eredményt hozott. A cég ügyvezetője, Pulai András azt nem árulta el, hogy ki volt a megrendelő, de annyit megosztott, hogy nem politikus. Az 1000 fős mintán felvett telefonos felmérés szerint nagyobb eséllyel nyerne az ellenzék, ha csak Czeglédy indulna a Fidesz jelöltje ellen (34:33), mint fordítva, azaz ha Rápli Róbert és Vámos Zoltán Czeglédy nélkül mérkőzne meg egymással. Ebben az esetben a felmérés azt hozta ki, hogy a fideszes jelölt vezet (35:34) Ráplival szemben. Olyan kérdést ugyanakkor nem kért az ismeretlen megrendelő, hogy kire szavazna a válaszadó, ha mindhárman elindulnának a választáson. Pulai szerint azért nem volt ilyen, mert „ilyen szcenárióra a valóságban senki sem számít”.

Veszélyben lehet az indulása egy másik DK-s jelöltnek, Mezei Zsoltnak is. A dunaújvárosi alpolgármestert január végén tartóztatták le egy hónapra, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Mezei a sárbogárdi központú, Fejér vármegye 5-ös választókerületében indulna, de a bíróság döntése alapján február 28-ig letartóztatásban van. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos kampányidőszak elején, február 21-én nem tudja elkezdeni gyűjteni az ajánlásokat. Ha nem hosszabbítják meg a letartóztatását, akkor március 6-ig még lesz ideje összeszedni a választókerületben 500 érvényes ajánlást. Ha azonban a bíróság döntése alapján letartóztatásban marad, akkor a DK-nak egy hete marad új jelöltet bejelenteni.