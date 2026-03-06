Anyaország, Sport :: 2026. március 6. 13:44 ::

Halálos ukrán fenyegetést kaphatott Udvardy Panna, a mérkőzés elvesztését követelték

Az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen kiemelt Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőt.



Fotó: Tolga Akmen / EPA / MTI

Az eredmény a papírformának nem éppen megfelelő, ám az Indexhez eljutott SMS szerint a valóságnak ettől még lehet megfelelő, ugyanis a meccs előtti estén Udvardy kapott egy fenyegető üzenetet, amely szerint el kell veszítenie a mérkőzést, különben édesanyját és nagymamáját elrabolják, írja a lap. Íme az üzenet:

Figyelmesen olvasd el, Panna. Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz. Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.



Fotó: Udvardy Panna

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délelőtt egy videóban meg is erősítette a fenyegetést, és azzal egészítette ki az ügyet, hogy Udvardy Gábor, Panna édesapja védelmet kért a magyar államtól a családja számára. „Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét” – mondta a miniszter.

Arról beszélt, hogy Udvardy Pannát és családját durván megfenyegették, de „a magyar embereket nem lehet fenyegetni”, ezért a török hatóságokhoz fordultak, és ők biztosították a magyar teniszező biztonságát. A tornát szervezők is megerősítették a biztonsági protokollokat, és Udvardy meccsét nézők nélkül játszották le. „Szégyen, hogy eljutottunk ide” – zárta Szijjártó.