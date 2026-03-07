Anyaország :: 2026. március 7. 19:21 ::

Nyilvántartásba vették a tót nemzetiségi listát is

Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját az április 12-ei országgyűlési választásra szombati ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette az ukrán, az örmény, a "roma", a bolgár, a román, a ruszin, a horvát, a szlovén, a görög, a lengyel és a német nemzetiség listáját.

Ha a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőssé válik, akkor a szószóló megválasztásához elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 12-én.

Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthat, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választóként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a február 2-ai határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 12-ei országgyűlési választásra, így csak 12 nemzetiségnek van lehetősége országos lista állítására.

Az Országos Szlovák Önkormányzat esetében 15 ajánlás volt szükséges a listaállításhoz.

Országos lista állításához a nemzetiségeknek legalább három jelöltet kell bejelenteniük, a most nyilvántartásba vett szlovák listán 27 jelölt szerepel. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz: Paulik Antal.

Az országos listát állító nemzetiségi önkormányzatok akkor küldhetnek - szavazati joggal nem rendelkező - szószólót az Országgyűlésbe, ha nem tudtak kedvezményes képviselői mandátumot szerezni. Kedvezményes mandátumot akkor kaphat egy nemzetiség, ha sikerül összegyűjtenie a pártok mandátumszerzéséhez szükséges szavazatok negyedét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok március 7-én 16 óráig gyűjthettek aláírást és addig jelenthették be országos listájukat az NVB-nél.

Amint az országos listák nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerős lesz, a szlovák országos önkormányzat jogosulttá válik arra, hogy egy tagot delegálhasson a Nemzeti Választási Bizottságba, azonban ez a tag csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhat.

(MTI nyomán)