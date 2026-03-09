Anyaország :: 2026. március 9. 20:08 ::

Újabb jelöltek estek ki - öt országos lista közül választhatunk április 12-én

Az már pénteken kiderült, hogy a Jobbik és Gődény György pártja biztosan nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson, a Szolidaritás-Munkáspárt pártszövetség azonban a hétvégén még reménykedhetett, és ezt is tette, benyújtotta országos listáját, amelyet Székely Sándor korábbi országgyűlési képviselő vezetett volna Thürmer Gyula előtt.



Hiába írt alá Schiffer a kommunista Elvisnek...

Hétfőn azonban újabb radikális baloldali jelöltekről derült ki, hogy bár leadták a jelöltséghez szükséges ajánlásokat, nem volt közöttük ötszáz érvényes. Ugyan 12 jelölt aláírásait még mindig nem ellenőrizték a választási irodák, ha náluk mindent rendben találnak, akkor is legfeljebb 67 jelöltje lehet a Szolidaritás-Munkáspárt pártszövetségnek, az országos listához pedig minimum 71 jelöltre volna szükség.

Ez alapján biztosra vehető, hogy az április 12-ei választáson a rendszerváltás óta a legkevesebb, mindössze öt pártlista közül választhatunk majd, a szavazólapon pedig az alábbi sorrendben szerepelnek majd:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Tisza Párt

Mi Hazánk Mozgalom

Demokratikus Koalíció

Fidesz–KDNP

2022-ben hasonló szabályok mellett hat, 2018-ban viszont 23 pártnak sikerült a listaállítás – ám akkor ehhez elegendő volt 27 egyéni jelölt.

Ami az egyéni jelöltek számát illeti: a Fidesz-KDNP-nek, Tisza Pártnak és a Mi Hazánknak az összes (106) választókerületben lesz indulója, a DK-nak 105 helyen (Szombathelyen a független Czeglédy Csabát támogatják), míg a Kétfarkú Kutya Párt 78 körzetben indul.

A Szolidaritás-Munkáspárt, a Jobbik és a Gődény-féle Normális Élet Pártja ajánlásait még ellenőrzik, de az már biztos, hogy 71-nél kevesebb egyéni jelöltjük lesz. Előbbi kettő jelenleg 55 jelölttel rendelkezik biztosan, utóbbi pedig mindössze 16-tal.

(24 nyomán)