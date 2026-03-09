Az már pénteken kiderült, hogy a Jobbik és Gődény György pártja biztosan nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson, a Szolidaritás-Munkáspárt pártszövetség azonban a hétvégén még reménykedhetett, és ezt is tette, benyújtotta országos listáját, amelyet Székely Sándor korábbi országgyűlési képviselő vezetett volna Thürmer Gyula előtt.
Hétfőn azonban újabb radikális baloldali jelöltekről derült ki, hogy bár leadták a jelöltséghez szükséges ajánlásokat, nem volt közöttük ötszáz érvényes. Ugyan 12 jelölt aláírásait még mindig nem ellenőrizték a választási irodák, ha náluk mindent rendben találnak, akkor is legfeljebb 67 jelöltje lehet a Szolidaritás-Munkáspárt pártszövetségnek, az országos listához pedig minimum 71 jelöltre volna szükség.
Ez alapján biztosra vehető, hogy az április 12-ei választáson a rendszerváltás óta a legkevesebb, mindössze öt pártlista közül választhatunk majd, a szavazólapon pedig az alábbi sorrendben szerepelnek majd:
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt
- Tisza Párt
- Mi Hazánk Mozgalom
- Demokratikus Koalíció
- Fidesz–KDNP
2022-ben hasonló szabályok mellett hat, 2018-ban viszont 23 pártnak sikerült a listaállítás – ám akkor ehhez elegendő volt 27 egyéni jelölt.
Ami az egyéni jelöltek számát illeti: a Fidesz-KDNP-nek, Tisza Pártnak és a Mi Hazánknak az összes (106) választókerületben lesz indulója, a DK-nak 105 helyen (Szombathelyen a független Czeglédy Csabát támogatják), míg a Kétfarkú Kutya Párt 78 körzetben indul.
A Szolidaritás-Munkáspárt, a Jobbik és a Gődény-féle Normális Élet Pártja ajánlásait még ellenőrzik, de az már biztos, hogy 71-nél kevesebb egyéni jelöltjük lesz. Előbbi kettő jelenleg 55 jelölttel rendelkezik biztosan, utóbbi pedig mindössze 16-tal.
