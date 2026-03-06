Anyaország :: 2026. március 6. 18:00 ::

Vége a jelöltállításnak: a mérhetetlen támogatottságú Jobbik és a Szolidaritás-Munkáspárt szövetség is indulhat a választáson

A jelöltállítási időszak délután 4 órai lezárulta után a Nemzeti Választási Iroda (NVI) oldalán szereplő adatok összesítése szerint az utolsó órákban a Jobbiknak és a Szolidaritás-Munkáspárt szövetségnek is sikerült elegendő ajánlást összegyűjtenie ahhoz, hogy pártlistát állíthassanak. Gődény György Normális Élet Pártja (NÉP) azonban jelen állás szerint lemarad az április 12-ei választásról.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pénteken, kora délután adta le a szükséges számú ajánlásokat. Így várhatóan 7 párt, az említett formációk mellett a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt, a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció fog szerepelni a szavazólapon az április 12-i választáson.

Az országos lista állításához a pártoknak – 14 különböző megyében és a fővárosban – összesen 71 választókerületben kell jelölttel rendelkezniük, amihez körzetenként 500 aláírás szükséges.

(24 nyomán)