Anyaország, Extra :: 2026. március 16. 13:06 ::

Az egyik megyei lapnál kiszélesítették a rakpartot, és átrakták a Lánchidat is, hogy elférjen a Békemenet

„A Jászkunság is képviseltette magát a Békemeneten” címmel osztott meg egy 16 képből álló galériát a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál, a Szoljon. A lapnál az Orbánék szerint „legnagyobbra sikerült Békemenet” képeiből válogattak a Miniszterelnöki Kabinetiroda és jászsági politikusok fotói közül. Nincs is ebben semmi rendkívüli, de az egyik képpel valami nagyon nem stimmel: a Békemenetelők tömege annyira felduzzadt, hogy a pesti rakpartra szorultak, amit jelentősen kibővítettek, sőt még a Lánchidat is felhozták a Parlament elé, a biztonság kedvéért még kicsit el is fordították az egészet, vette észre a Telex.

A képpel a kiszélesített rakparton, az elforgatott Parlamenten és Lánchídon kívül egyébként több dolog sem stimmel. Nyoma veszett például a budai Várnak, sőt Buda egészen átalakult, de a Gellért-heggyel és a többi híddal sincs rendben minden. És bár a Békemeneten sem voltak kevesen, talán a tömeg is kicsit túlzóra sikerült, nem is beszélve arról, hogy a pesti rakparton nem járt a menet.

A fotóválogatásban a megyei lap egyébként sehol sem jelzi, hogy mesterséges intelligenciával készült képről lenne szó, simán berakták a többi, valódi kép közé. Forrásként pedig a Miniszterelnöki Kabinetirodát és jászkunsági politikusokat adtak meg.