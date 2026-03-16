2026. március 16. 18:27

A Tisza javára lépett vissza a Jobbik kisvárdai jelöltje

Most nincs helye a megosztottságnak; csak bölcs döntésekkel és az erőink egyesítésével érhetjük el azt a változást, amire mindannyian vágyunk – ezzel indokolta visszalépését a 2026-os országgyűlési választáson való indulástól Horváth Attila, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 03-as számú, Kisvárda központú választókerületben tervezett elindulni a Jobbik színeiben, írja a Magyar Hang.



Horváth, aki a korábban a Jobbik, majd a Jakab Péter fémjelezte Nép Pártján színeiben önkormányzati képviselő a szabolcsi kisvárosban, azt írja a visszalépést bejelentő Facebook-bejegyzésében, hogy szerinte „a mostani kormányt csak és kizárólag a legesélyesebb ellenzéki erő támogatásával lehet leváltani”, ezért a felelős döntésnek a visszalépést tartja, mivel Horváth szerint „a rendszerváltás sorsa előbbre való a személyes céloknál”.

– Arra kérek mindenkit, aki a szavazatát eredetileg rám adta volna, hogy a kormányváltás érdekében támogassa voksával a legerősebb ellenzéki párt képviselőjelöltjét! – írja bejegyzése végén a visszalépő jelölt.

A Jobbiknak egyébként nem lesz listája az április 12-i országgyűlési választáson. A párt ugyan a szükséges számú körzetben leadta az ajánlásokat, azonban saját számításaik szerint az induláshoz szükséges hetvenegy körzet helyett csak ötvenötben sikerült jelöltet állítaniuk.

