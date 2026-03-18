2026. március 18. 22:15

Fideszes képviselő: a nyár kezdete előtt be fogjuk jelenteni a Dunaferr új befektetőjét

Úgy látom, hogy még az idei nyár kezdete előtt be fogjuk jelenteni a Dunaferr új befektetőjét, mert ennek az ipari centrumnak igenis van jövője - mondta Mészáros Lajos (Fidesz-KDNP), Dunaújváros és térsége jelenlegi, a választáson újra induló országgyűlési képviselője szerdán Fejér vármegye második legnagyobb városában.

A politikus Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának harmadik, dunaújvárosi állomásán azt mondta: most azon dolgozik, hogy a közeli jövőben egy olyan befektetőt találjanak, aki "méltón viszi tovább ezt a nagy múltú ipari komplexumot". Hozzátette: az semmiképpen nem opció, hogy az ország közepén, autópályák ölelésében kikötővel, vasúti kapcsolattal, közműhálózattal, erőművel ne tudják hasznosítani acélgyártásra, acélfeldolgozásra és egyéb ipari tevékenységekre a Dunaferrt.

Mészáros Lajos kiemelte: tőkeerős befektetőkkel munkahelyek ezrei fognak létrejönni, a város iparűzési adóbevétele pedig többszörösére fog nőni.

"Egy dologhoz ragaszkodom, hogy az a fajta egészségkárosító környezetszennyezés, ami jellemezte a korábbi működést, nem jöhet vissza, erre garancia a kormány, Szijjártó Péter és Lázár János miniszter uraktól erre konkrét ígéretet kaptam" - fogalmazott.

(MTI)