Anyaország :: 2026. március 20. 15:40 ::

Kezdődik: Orbán Balázs szerint meg kell győzni a mi hazánkosokat, hogy Orbán Viktorra szavazzanak

Higgadtságot és nyugodtságot javasolt az isaszegi fideszeseknek Orbán Balázs 24 nappal az országgyűlési választás előtt. A csütörtök esti fórumán arról beszélt a Fidesz kampányfőnöke, hogy meg kell győzni a Mi Hazánk Mozgalom választóit is, hogy Orbán Viktorra szavazzanak, írja a Telex.



Mint a Tisza-szimpatizáns lap írja, volt a fórumon, aki arra volt kíváncsi, hogy jogilag mit lehetne tenni az ellen a közösségi médiában terjedő kép ellen, amely arra biztatja a fideszeseket, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkra is húzzák be az ikszet a szavazólapon, mert nem biztos, hogy a Fidesz egyedül kormányt tud alakítani.

Gulyás Gergely feljelentést tesz a tiszás hazugságkampány miatt, Orbán Balázs pedig arra számít, hogy a következő hetekben elő fognak még jönni ilyen választási trükkök. Ezt úgy lehet a legjobban kivédeni szerinte, ha mindenkit figyelmeztetnek, hogy érvényesen csak egy pártra lehet szavazni. A fórum egyik legérdekesebb része volt, amikor azt fejtegette, hogy beszélni kell a Mi Hazánk felé nyitott szavazókkal is.

Azt kell nekik mondani, hogy itt most az a kérdés, hogy Orbán Viktor vagy Zelenszkij alakít-e kormányt Magyarországon. Ha te egy nemzeti gondolkodású valaki vagy, akkor ne hagyd, hogy az ukránok átvegyék az irányítást az országod felett, még akkor sem, ha vannak olyan dolgok, amikkel nem értesz egyet!

Orbán szerint

nem bevonni kell a Mi Hazánk Mozgalmat, hanem kihagyni, és a mi hazánkos szavazókat kell meggyőzni, hogy ilyen veszélyes időkben Orbán Viktorra szavazzanak.

Most ugyanis "annál vészterhesebb időket élünk, nem lehet ilyen luxus szavazási irányokban gondolkodni" - tette hozzá.