2026. március 24. 19:32

Több választókerületi jelöltjét is visszalépteti a DK vezetése

A Demokratikus Koalíció vezetése arról döntött, hogy több választókerületben visszalépteti az egyéni képviselőjelöltjét, értesült a Telex.

A lap információi szerint a párt szerda délelőtt egy csomagban fogja bejelenteni az érintett jelöltek visszaléptetését. Már ennek része Ternyák András kispesti (Budapest 8) jelölt is, aki kedden jelezte a helyi választási irodának, hogy mégsem indul el a választáson. A Telex úgy tudja, hogy ez a pártvezetés döntése volt.

Teljesen más volt a történet Kecskeméten (Bács-Kiskun 1), ahol a DK-s Kopping Rita maga jelentette be pénteken, hogy visszalép a jelöltségtől. A pártvezetés szerint a tiszások zsarolásának hatására döntött így, kizárták a DK-ból, Dobrev Klára pedig levélben fordult Magyar Péterhez. Kopping szerint ugyanakkor zsarolásról szó sem volt. Arról beszélt a kecskeméti politikus, hogy hosszú vívódás után hozta meg a döntést, mert be kellett látnia, hogy nincs meg az a támogatottsága, ami megvolt 2022-ben, amikor ő indult az egyesült ellenzék közös képviselőjelöltjeként ebben a választókerületben.

A DK-nak hivatalosan csak 105 jelöltje volt az ajánlásgyűjtés után, mert Czeglédy Csaba Szombathelyen (Vas 1) függetlenként indul a választáson. Ő korábban azt mondta, hogy a DK vezetése szerette volna, hogy a párt színeiben szerepeljen, és a „szíve csücske a DK-s közösség”, de ő ragaszkodott a függetlenséghez, mert így jobbak az esélyei a választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint kedd este már csak 103 DK-s jelölt van versenyben, és ez a szám fog szerdán tovább csökkenni.