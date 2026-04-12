Tűzfalhangolás miatt volt egy kis gond a hivatalos választási honlappal

A tűzfal védelmi beállításának finomhangolása miatt nem volt elérhető az új látogatók számára a www.valasztas.hu honlap vasárnap délután egy rövid időre - közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Nemzeti Választási Bizottság ülésén vasárnap.

Nagy Attila hangsúlyozta: a választás hivatalos oldala, a www.valasztas.hu nem állt le.

Elmondása szerint a sok érdeklődő miatt a tűzfal védelmi beállítását finomhangolták az informatikusok délután, aminek az lett az eredménye, hogy a honlap új látogatói nem tudták elérni a honlapot. Hozzátette: amikor ezt észlelték, javították.

A honlap stabil és jól működik - tette hozzá.

(MTI)