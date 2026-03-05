Programajánló, Cigánybűnözés :: 2026. március 5. 10:34 ::

Közismert bűnöző próbál bíróság elé rángatni egy rendpárti polgármestert - László Attila tüntetésre hív

László Attila, Pilis város polgármestere, a Pest Vármegyei Közgyűlés tagja, Pest vármegye 13. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje írja felhívásában:

Tisztelt Barátaim!

Március 11-én bíróság elé citálnak. Az a börtönviselt figura jelentett fel, aki a Fidesz romániai gábor cigányokat mozgósító embere.

Megmondtam előre: április 12. közeledtével erősödni fognak az ellenem indított támadások. Ez a Fidesz módszere! A győzelemre esélyes jelöltet próbálják perrel, rágalommal, lejáratással félreállítani. Most engem vettek célba.

A „Breki” néven ismert börtönviselt személy azon háborog, hogy egy idegenrendészeti ellenőrzés kapcsán készült videómban kimondtam az igazságot. Ugyanez az ember korábban a korrupciós botrányba keveredett volt városüzemeltetési vezető megbízásából is próbált lejáratni.

Nem véletlen az időzítés. Félnek.

Pilisen már nem tudták megtartani a hatalmukat. Most attól tartanak, hogy ha bizalmat kapok az országgyűlési választáson, akkor nemcsak Pilisen, hanem Pest vármegye 13. számú választókerületének minden településén rendet teszek. És igazuk van. Rend lesz!

Sem perrel, sem fenyegetéssel, sem piszkos politikai trükkökkel nem lehet megállítani. Engem nem lehet megfélemlíteni. Én a hazámat és a tisztességes magyar embereket szolgálom.

Az pedig mindent elmond a mai közállapotokról, hogy egy közismert bűnöző próbál bíróság elé rángatni egy rendpárti polgármestert.

A tárgyalás napjára tüntetést hirdetek:

március 11. (szerda) délelőtt 8:30

Monori Járásbíróság, Monor

Most megmutatjuk, hogy nem hátrálunk meg!

A rend nem hátrál. A rend győzni fog!