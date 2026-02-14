Antimagyarizmus :: 2026. február 14. 11:28 ::

"Elég lenne egyetlen ukrán zászlóalj, hogy a Magyar Honvédségből ne sok minden maradjon"

Makszim Neszviatlov ukrán elemző szerint nem kellene túl nagy katonai erő, hogy eltüntessék a magyar honvédséget.

Makszim Neszvitalov politológus, nemzetközi szakértő egy interjúban kijelentette, hogy elég lenne egyetlen zászlóalj, hogy a Magyar Honvédségből „ne sok minden maradjon”.

De valójában, hogy úgy mondjam, elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a Magyar Honvédségből ne sok minden maradjon. Ha valóban hadüzenetről lenne szó. És ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése – Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség

– mondta a politológus, az alábbi videó 12:19-től kezdődő részénél.

(Index - Mandiner nyomán)