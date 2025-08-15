Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 15. 14:29 ::

Fico "szerb típusú" tüntetéssorozatra számít az ősszel Felvidéken

A szlovákiai progresszív ellenzéki pártok az európai politika "majdanizációjának" tevékeny résztvevői, és azt tervezik, hogy a jelenleg Szerbiában zajló kormányellenes tüntetések mintájára őszre hasonló megmozdulásokat valósítanak meg Szlovákiában is - jelentette ki Robert Fico miniszterelnök pozsonyi sajtóértekezletén pénteken.

A szlovák kormányfő erről azzal összefüggésben beszélt, hogy ellenzéki pártok a napokban szlovák kisebbségellenes fellépésként próbálták beállítani azokat a szerbiai Bácspetrőcön (Bacsky Petrovec) a hétvégén történt eseményeket, amelyek során a helyi szlovák nemzeti kisebbség által szervezett fesztivál idején tartott, de nem annak programjába tartozó kiállításon dulakodás alakult ki, miután a kormányellenes tüntetésekről készített fényképeket a szerb kormánypárt szimpatizánsai letépték.

Miután a történteket korábban Robert Fico a szerbiai szlovák kisebbség helyzetét nem érintő szerbiai belügynek minősítette, a szlovák progresszív ellenzékhez politikusok az eseményekről úgy nyilatkoztak, hogy a szlovák miniszterelnök nem törődik az ottani szlovák kisebbséggel.

Robert Fico a sajtótájékoztató elején leszögezte: a szlovák kormány alapvető fontosságúnak tartja a külföldi belügyekbe való be nem avatkozás elvét, emellett hazugságnak tekinti az ellenzék által az elmúlt napokban hangoztatott állításokat, melyek szerint a bácspetrőci történések a szerbiai szlovák kisebbséget érintették, illetve célozták volna.

"Az ottani eseményeknek semmi közük sem volt a helyi szlovák nemzeti kisebbség helyzetéhez" - szögezte le Robert Fico. Rámutatott: Szerbiában az ott élő szlovák nemzeti kisebbség politikai nézeteit tekintve hasonló módon megosztott, mint Szlovákiában a magyar kisebbség, egy része a kormánypártokkal szimpatizál, más része az ellenzékkel, és a bácspetrőci események is ennek tükrében értelmezhetőek.

Robert Fico a történtekkel és azok utóéletével kapcsolatban elmondta: több szlovákiai ellenzéki politikus a mostani események előtt egy hónappal Szerbiában járt. "Vajon mit csináltak ott?" - tette fel a kérdést. A 2014-es kijevi erőszakos hatalomátvételre utalva kijelentette: a szlovákiai ellenzék az európai politika "majdanizációjának" tevékeny szereplője, és már most arra készül, hogy az ősz folyamán tiltakozó megmozdulásokat tartson a jelenlegi szerbiai események mintájára.

"Ősszel ugyanez várható Szlovákiában, mint ami most Szerbiában zajlik" - húzta alá Robert Fico. Hozzátette: mivel az ellenzéknek nincs olyan téma a kezében, amivel tervezett tiltakozó rendezvényeit felvezesse, most nemzetiségi konfliktust próbál kreálni abból, hogy egy kormányellenes élű fényképkiállításon letépték ezeket a fotókat.

A pénteki sajtótájékoztatón Tibor Gaspar parlamenti alelnök is részt vett, aki a téma kapcsán azt mondta: a Szerbiában tiltakozó diákok csak eszközök az ottani történéseket külföldről manipulálók kezében. Hozzátette: a szlovákiai ellenzéki pártok hátterében "óriási külföldi pénzek vannak", és ezek a pártok ősszel azt akarják Szlovákiába hozni, ami jelenleg Szerbiában zajlik.

Pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján Robert Fico az aznapra tervezett Donald Trump-Vlagyimir Putyin-találkozóról is szót ejtett. Azt mondta: két kívánság teljesülését várják a találkozótól: olyan megegyezés szülessen, amely leállítja a vérontást, illetve hogy a fegyvernyugvás tartós legyen.

(MTI)