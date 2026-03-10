Elcsatolt részek :: 2026. március 10. 17:51 ::

Autonómiát követeltek Székelyföldnek Marosvásárhelyen

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el kedden Marosvásárhelyen, a Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésre és felvonulásra összegyűlt több száz tüntető.

A Románia kormányának és parlamentjének, valamint tájékoztatásul Nicusor Dan államfőnek intézett kiáltványt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasta fel a Székely Vértanúk Emlékművénél tartott megemlékezésen, majd a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták.

Ezután a résztvevők a Maros megyei prefektusi hivatal elé vonultak, ahol átnyújtották a dokumentumot az intézmény képviselőjének.

A kiáltványban kijelentik, hogy a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten követelik Székelyföld területi autonómiáját.

Rámutatnak: ez nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, a térségben élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és összhangban áll az ország alkotmányával.

(MTI)