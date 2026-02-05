Cigánybűnözés :: 2026. február 5. 14:20 ::

Késsel és dezodorral akart rabolni egy "aranytartalék" Tiszaújvárosban, de nem ijedt meg tőle az eladó

Rablás bűntett miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 42 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított február 2-án, 17 óra körül bement egy ruházati üzletbe, ahol az eladót késsel megfenyegette, hogy adja át a napi bevételt.

A nő nem rettent meg, és megtagadta a követelést, erre a támadó egy férfi dezodorral fújta le a női alkalmazottat. A férfi ezt követően sem kapott pénzt, ezért egy pulton hagyott ruhákkal telt táskával elmenekült a helyszínről.

A bejelentést követően a rendőrök kevesebb mint fél óra alatt azonosították, elfogták, majd a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a beismerő vallomást tett rablót őrizetbe vette, és előterjesztést tett letartóztatására is - közölték honlapjukon.