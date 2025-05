Külföld, Háború :: 2025. május 16. 11:23 ::

Sikertelenül fellebbezett rágalmazási perében egy ausztrál katona, akit afgánok meggyilkolásával gyanúsítanak

Sikertelenül fellebbezett Ausztráliában egy többszörösen kitüntetett katona az ellen, hogy a média megalapozottan gyanúsítja őt Afganisztánban elkövetett háborús bűncselekményekkel, nevezetesen, hogy részt vett foglyok meggyilkolásában.

Hét éve, 2018-ban az ausztrál lapok - a The Age, a The Sydney Morning Herald és a The Canberra Times - azt állították, hogy Ben Roberts-Smith lelökött egy afgán civilt egy sziklafal tetejéről, aztán utasította a beosztottjait, hogy öljék meg, valamint hogy többedmagával géppisztolysorozatot adott le egy férfira, akinek műlába volt. A különleges erők volt kommandósa igyekezett helyreállítani a becsületét, de mindeddig sikertelenül.

Két évvel ezelőtt indított rágalmazási pert a média ellen, de a bíró úgy ítélte meg, hogy az állítások nagy része a polgári büntetőjog mércéje szerint igaz. Pénteken egy szövetségi bíróság a volt katona fellebbezését követően helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság ítéletét.

A mostani ítélet részletes indoklását egyelőre nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra. Erről még a kormánynak kell döntenie. A bíróság arra szorítkozott ítéletének összefoglalójában, hogy megállapította: elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak alátámasztására, hogy a volt katona megölt négy afgán férfit.

A büntetlen előéletű volt kommandós még fellebezhet a legfelsőbb szövetségi bírósághoz, és pénteken azt ígérte, hogy ezt meg is fogja tenni.

Ben Roberts-Smith az ország egyik legtöbbször kitüntetett katonája. Az ausztrál lapokban megjelent vádak előtt az Afganisztánban tanúsított "példamutató bátorságáért" megkapta a Viktória-keresztet - a legmagasabb katonai kitüntetést. Egységének az volt a feladata, hogy felkutasson egy magas rangú tálib vezetőt.

Ausztrália két évtizeden át összesen 39 ezer katonával vett részt az Egyesült Államok és a NATO vezette afganisztáni misszióban a tálib mozgalom és más lázadó- vagy terrorszervezetek ellen. 2020-ban egy jelentés felfedte, hogy az ausztrál különleges erők több tagja törvényellenesen ölt meg legkevesebb 39 civilt, illetve foglyot. A jelentés 19 volt vagy jelenlegi katona esetében javasolta nyomozás megindítását, de nem lehet tudni, hogy Roberts-Smith köztük van-e. Eddig közülük mindössze egy volt katona ellen indítottak eljárást háborús bűncselekmény gyanújával, de az ő ügye sem jutott még bírósági szakaszba.

Egy veteránszövetség, az Australian Special Service Association felszólította a kormányt, hogy szabjon határidőt ezeknek az ügyeknek a kivizsgálására, ne húzódjanak el a végtelenségig, és a szóban forgó katonák ne legyenek bizonytalanságban.

Viszont egy évvel ezelőtt csaknem hatévi börtönbüntetésre ítélték a hadsereg egyik volt jogászát, amiért kiszivárogtatott a médiának olyan információkat, amelyek alapján gyanítható, hogy ausztrál katonák elkövettek háborús bűncselekményeket.

(MTI)