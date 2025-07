Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. július 25. 14:47 ::

A belga kormány jóváhagyta a radikális szervezetek betiltását célzó törvénytervezetet

A belga szövetségi kormány jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi radikális szervezetek betiltását az ország biztonságának és demokratikus rendjének védelme érdekében - közölte pénteken a belga belügyminisztérium.

"A cél egyértelmű: megakadályozni, hogy radikális vagy veszélyes szervezetek további károkat okozzanak" - hangsúlyozta Bernard Quintin belügyminiszter a tervezetet ismertetve.

A jogszabálytervezet szerint a jövőben betilthatók azok a szervezetek, amelyek közvetlenül vagy anyagi, logisztikai, illetve pénzügyi támogatással erőszakos cselekményekhez, szabotázshoz, terrortámadásokhoz vagy emberiesség elleni bűncselekményekhez járulnak hozzá. A tervezet azokat is célozza, akik nyilvánosan terjesztik vagy dicsőítik a terrorizmust, továbbá kitér arra is, hogy meg kell akadályozni a demokratikus intézmények tudatos, szervezett befolyásolását illegális, csalárd vagy titkolt módon. Emellett fellépne a gyűlöletkeltés, a diszkrimináció és a szegregáció szítása ellen is.

A tervezet szerint a tiltó intézkedések az országban tartózkodó külföldiekre, valamint "informális társulásokra" is kiterjedhetnek. A jogszabály ugyanakkor nem alkalmazható politikai pártokra, vallási, filozófiai vagy szakszervezeti szervezetekre, ha céljuk valóban ilyen jellegű.

A belga miniszterelnök, Bart De Wever a képviselőház belügyi bizottságában hangsúlyozta: "alapvető jogainkat nem lehet arra használni, hogy aláássuk a nyílt és szabad társadalmunk alapjait."

Példaként említette a Németországban betiltott, palesztinpárti Samidoun aktivistahálózatot, amely szerinte terroristákat dicsőít anélkül, hogy közvetlenül uszítana, így kihasználja a belga jogi kiskapukat. "Meg akarjuk akadályozni, hogy ezek a szervezetek tovább terjesszék szélsőséges nézeteiket, akár jogi személy, akár informális csoport formájában működnek" - jelentette ki.

(MTI nyomán)