Külföld, Háború :: 2025. augusztus 7. 14:11 ::

"A népirtás légitársasága" - festékkel öntötték le az izraeli El Al párizsi irodáját

Ismeretlen elkövetők festékkel leöntötték és palesztinpárti feliratokat fújtak az El Al izraeli légitársaság párizsi irodájának bejáratára. A rongálást élesen elítélte Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter, aki csütörtökön reagált az esetre.

A bejárati ajtóra vörös festéket öntöttek, a mellette lévő falra pedig több szlogen is felkerült, köztük a "Szabad Palesztinát" felirat, valamint a "Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog" üzenet. Egy másik, nyomtatott nagy betűkkel írt felirat pedig népirtás légitársaságnak nevezte az El Alt.





En conséquence, El Al a décidé de suspendre la présence de ses équipes à Paris jusqu’à nouvel ordre.



Ce climat de haine est insupportable !



Soutien total à El Al. Les bureaux parisiens de la compagnie israélienne El Al ont été vandalisés par des militants pro-palestiniens.En conséquence, El Al a décidé de suspendre la présence de ses équipes à Paris jusqu’à nouvel ordre.Ce climat de haine est insupportable !Soutien total à El Al. pic.twitter.com/4QAJYv6n64 August 7, 2025

"A gyűlölet és az antiszemitizmus megnyilvánulásainak nincs helye a köztársaságunkban" – írta Tabarot az X-en.

A történteket Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka is elítélte, aki szerint a cselekmény nemcsak a légitársaság, hanem egyben Izrael állam elleni támadásnak tekinthető.

Franciaországban a "gyűlölet-bűncselekmények" száma megnövekedett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadása, valamint az azt követő izraeli hadműveletek megindítása óta. A francia rendőrség adatai szerint 2023-ban országosan 11 százalékkal nőtt a "rasszista, idegengyűlölő vagy vallásellenes" bűncselekmények száma, a kimutatások azonban nem részletezték, hogy a vallási célpontokat érő támadások milyen arányban fordultak elő.

(MTI nyomán)