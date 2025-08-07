Ismeretlen elkövetők festékkel leöntötték és palesztinpárti feliratokat fújtak az El Al izraeli légitársaság párizsi irodájának bejáratára. A rongálást élesen elítélte Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter, aki csütörtökön reagált az esetre.
A bejárati ajtóra vörös festéket öntöttek, a mellette lévő falra pedig több szlogen is felkerült, köztük a "Szabad Palesztinát" felirat, valamint a "Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog" üzenet. Egy másik, nyomtatott nagy betűkkel írt felirat pedig népirtás légitársaságnak nevezte az El Alt.
Les bureaux parisiens de la compagnie israélienne El Al ont été vandalisés par des militants pro-palestiniens.— Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) August 7, 2025
En conséquence, El Al a décidé de suspendre la présence de ses équipes à Paris jusqu’à nouvel ordre.
Ce climat de haine est insupportable !
Soutien total à El Al. pic.twitter.com/4QAJYv6n64
"A gyűlölet és az antiszemitizmus megnyilvánulásainak nincs helye a köztársaságunkban" – írta Tabarot az X-en.
A történteket Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka is elítélte, aki szerint a cselekmény nemcsak a légitársaság, hanem egyben Izrael állam elleni támadásnak tekinthető.
Franciaországban a "gyűlölet-bűncselekmények" száma megnövekedett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadása, valamint az azt követő izraeli hadműveletek megindítása óta. A francia rendőrség adatai szerint 2023-ban országosan 11 százalékkal nőtt a "rasszista, idegengyűlölő vagy vallásellenes" bűncselekmények száma, a kimutatások azonban nem részletezték, hogy a vallási célpontokat érő támadások milyen arányban fordultak elő.
(MTI nyomán)