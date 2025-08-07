Ismeretlen elkövetők festékkel leöntötték és palesztinpárti feliratokat fújtak az El Al izraeli légitársaság párizsi irodájának bejáratára. A rongálást élesen elítélte Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter, aki csütörtökön reagált az esetre.
A bejárati ajtóra vörös festéket öntöttek, a mellette lévő falra pedig több szlogen is felkerült, köztük a "Szabad Palesztinát" felirat, valamint a "Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog" üzenet. Egy másik, nyomtatott nagy betűkkel írt felirat pedig népirtás légitársaságnak nevezte az El Alt.
"A gyűlölet és az antiszemitizmus megnyilvánulásainak nincs helye a köztársaságunkban" – írta Tabarot az X-en.
A történteket Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka is elítélte, aki szerint a cselekmény nemcsak a légitársaság, hanem egyben Izrael állam elleni támadásnak tekinthető.
Franciaországban a "gyűlölet-bűncselekmények" száma megnövekedett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadása, valamint az azt követő izraeli hadműveletek megindítása óta. A francia rendőrség adatai szerint 2023-ban országosan 11 százalékkal nőtt a "rasszista, idegengyűlölő vagy vallásellenes" bűncselekmények száma, a kimutatások azonban nem részletezték, hogy a vallási célpontokat érő támadások milyen arányban fordultak elő.
(MTI nyomán)