Antiszemita fakivágás miatt folytatódik éppen a "gyűlölet halálos mérge" elleni küzdelem a néhai Franciaországban

Emmanuel Macron francia államfő és François Bayrou francia miniszterelnök pénteken elítélte az "antiszemita gyűlöletet", amelyet azok tanúsítottak, akik kivágták egy iszlamista csoport által 2006-ban elrabolt és halálra kínzott zsidó fiatalember, Ilan Halimi emlékére ültetett fát.

A 23 éves marokkói férfit 2006-ban Youssouf Fofana és a 27 tagú "barbárok bandája" nevű bűnszövetkezet azért rabolta el Párizsban, hogy a "zsidóságuk miatt meggazdagodott" családjától váltságdíjat követeljen. A megkínzott és haldokló férfira három héttel később Párizs egyik külvárosi utcáján találták rá meztelenül, néhány nappal azután, hogy az egyre kisebb összeget követelő emberrablókkal megszakadtak a tárgyalások. Ilan Halimi a kórházba szállítása közben meghalt. Az óriási felháborodást kiváltó bűncselekmény tetteseit három évvel később elítélték, a "barbárok bandájának" vezetője életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

"Az Ilan Halimi emlékére állított fa kivágása azt jelenti, hogy másodszor is meg akarják ölni. De ez nem fog megtörténni: a nemzet nem fogja elfelejteni azt a francia gyermeket, aki azért halt meg, mert zsidó volt" - írta Emmanuel Macron az X-en. "Minden eszközt bevetünk, hogy megbüntessük ezt a gyűlöletcselekményt. Az antiszemitizmussal szemben a köztársaság mindig hajthatatlan"- tette hozzá.

"Az Ilan Halimi emlékére ültetett fa, amely élő védőbástya volt a feledés ellen, az antiszemita gyűlölet áldozata lett. Semmilyen bűncselekmény nem törölheti ki az emlékezetet. A gyűlölet halálos mérge ellen folytatott, soha véget nem érő küzdelem elsődleges feladatunk" - írta Francois Bayrou miniszterelnök az X-en.

A 2011 márciusában Epinay-sur-Seine nevű párizsi elővárosban Ilan Halimi emléktáblája mellett ültetett olajfa törzsét, feltételezhetően láncfűrésszel vágták el körülbelül húsz centiméterrel a talaj felett.

Több más francia politikai vezető is kifejezte megdöbbenését az eset után.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása és a gázai háború kezdete óta az antiszemita cselekmények száma jelentősen megemelkedett Franciaországban.

