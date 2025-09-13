Külföld :: 2025. szeptember 13. 12:38 ::

Ma is aktív volt a Talibán Pakistan

Legkevesebb 12 pakisztáni katona és biztonsági ember vesztette életét szombaton az ország északnyugati, Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartományában a pakisztáni tálibok rajtaütésében.

A tartományi kormányzat egyik tisztségviselője azt közölte, hogy a terroristák hajnalban ütöttek rajta egy katonai konvojon.

A térségben aktív, az utóbbi időben ismét erőre kapó Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) terrorszervezet már jelentkezett a támadás elkövetőjeként, amely során állításuk szerint több gépkarabélyt és egy drónt is zsákmányoltak.

Helyi hatóságok szerint csütörtökön a TTP fegyveresei a kormányerőket támogató félkatonai alakulatok hét tagját lőtték le tűzharcban.

Iszlámábád többször azt vetette a kabuli tálib kormány szemére, hogy támogatja a TTP-t, amely rendszeresen követ el terrorcselekményeket Pakisztánban, az afganisztáni tálib vezetés azonban ezt az állítást elutasítja.

Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint idén január 1-je óta már csaknem 460 ember - többségében a biztonsági erők tagjai - vesztették életüket a különböző fegyveres csoportokkal vívott összetűzésekben Hajbar-Pahtunkva, illetve a szomszédos Beludzsisztán tartományokban. Tavaly több mint 1600 halálos áldozata volt a harcoknak.

(MTI)