Külföld :: 2025. október 17. 11:16 ::

Madagaszkár: Randrianirina ezredes letette az elnöki esküt

A katonai hatalomátvétel után Michael Randrianirina ezredes pénteken letette az elnöki esküt Madagaszkáron.

A mintegy 30 millió lakosú szigetországban a héten vette át a hatalmat a hadsereg, miután a három héten át tartó, főként fiatalok által vezetett kormányellenes tüntetések miatt Andry Rajoelina hivatalban lévő államfő menekülésre kényszerült.

António Guterres ENSZ-főtitkár csütörtökön elítélte a madagaszkári alkotmányellenes kormányváltást, és "az alkotmányos rend és a jogállamiság visszaállítását szorgalmazza" - közölte a főtikár szóvivője, Stéphane Dujarric. Az Afrikai Unió pedig felfüggesztette Madagaszkár tagságát a szervezetben.

Rajoelina, aki azt állította, hogy a Randrianirina ezredeshez hű katonák lázadása miatt életveszélyben van, elhagyta az országot, tartózkodási helye ismeretlen. A parlament, közvetlenül azelőtt, hogy az ezredes bejelentette a katonai hatalomátvételt, Rajoelinát szavazással elmozdította tisztségéből.

Michael Randrianirina ezredes, aki a CAPSAT katonai elitegység élén ragadta magához a hatalmat, két évvel ezelőtt rövid időre börtönbe került lázadás kísérletéért.

A volt francia gyarmaton 1960-as függetlenné válása óta több puccs és puccskísérlet is lezajlott. 2009-ben Rajoelina is katonai puccsot követően került hatalomra.

Randrianirina közlése szerint Madagaszkárt egy átmeneti kormány mellett katonai tanács fogja irányítani, amelynek ő lesz az elnöke a következő másfél-két évben, az új választások kiírásáig.

(MTI)