Szlovéniában nem azt hazudják, hogy rend van, hanem fellépnek a cigánybűnözés ellen

A szlovén parlament megszavazta a törvényt, ami szabad kezet ad a rendőrségnek, hogy razziákat hajtson végre és megfigyelje a biztonsági kockázatot jelentő területeken található otthonokat, retteg a Guardian cikke nyomán a Telex.



A néhai Ales Sutar, akit agyonvert a primitív horda

Mint arról már többször is írtunk, október végén a szlovéniai Novo Mesto egyik közismert bártulajdonosát cigánybűnözők verték agyon, miután a fia egy buliból segítséget kért tőle, mert őt is megtámadták. Az eset olyan társadalmi feszültségeket hozott felszínre, hogy lemondott az ország belügyminisztere és igazságügyi minisztere is.

Robert Golob miniszterelnök szerint az áldozat, Ales Sutar után elnevezett törvény nem egy adott etnikai csoport ellen, hanem a bűnözés ellen irányul. A "Sutar-törvény" kritikusai szerint azonban az intézkedések diszkriminatívak, és "egy egész kisebbséget biztonsági fenyegetésként kezelnek".

A törvény értelmében a rendőrség bírósági végzés nélkül is behatolhat egy ingatlanba vagy közlekedési eszközbe egy biztonsági kockázatnak minősített területen, ha az emberek védelme érdekében elkerülhetetlenül szükséges a lőfegyverek azonnali lefoglalása.

Emellett technikai eszközöket, például drónokat vagy rendszámfelismerő rendszereket is használhatnak majd fényképezés és felvételkészítés céljából, ha az emberek életét vagy vagyonát veszély fenyegeti.

A törvény értelmében a biztonsági kockázatot jelentő területeket a rendőrség vezetői határozzák majd meg földrajzilag, biztonsági értékelés alapján.

Mensur Haliti, a Roma Alapítvány Európáért alelnöke szerint a törvény diszkriminatív, és felszólította az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak rendelkezéseit. "Ez a törvény egész városrészeket biztonsági övezetekké, lakóikat pedig biztonsági kategóriákká minősíti" – háborgott a Guardiannek.

