Csak hatszor szúrta meg a tanárnőt, ezért úszta meg hat évvel az afgán késelő Németországban

Felháborodást keltett Németországban, hogy egy 29 éves afgán migráns mindössze hat év börtönt kapott, miután fényes nappal rátámadt egy 27 éves tanárnőre az utcán.

A férfi hátulról közelítette meg áldozatát Kirchheim unter Teckben, megragadta a nyakánál, majd egy 9,5 centiméteres késsel négyszer hátba, kétszer pedig a combon szúrta.

A nő sikolya után az elkövető elengedte és elfutott – a bíróság szerint ez már elegendő volt ahhoz, hogy elejtse az „emberölési kísérlet” vádpontját – írta meg a Remix News , melyet a Mandiner szemlézett.

A stuttgarti bíróság indoklása szerint a férfi „visszalépett a gyilkossági szándéktól”, mivel abbahagyta a szúrásokat és elmenekült. Jogilag ez azt jelentette, hogy csak súlyos testi sértésért ítélték el, ami lényegesen enyhébb büntetést von maga után. Ugyanakkor sok szakértő szerint a német jog által előírt „valódi visszalépés” azt követelné, hogy az elkövető ne csak abbahagyja a támadást, hanem aktívan segítsen az áldozat életben tartásában – például hívja a mentőket, ellássa a sebeket.

Ilyesmi azonban nem történt: a sivatagi patkány egyszerűen elfutott.

A mostani ítélet azért is váltott ki erős kritikát, mert nem ez az első hasonló eset Németországban. Korábban az SPD-s polgármester, Iris Stalze ellen elkövetett brutális késes támadásnál is „visszalépésre” hivatkoztak, és még előzetes letartóztatás sem történt – a döntést sok jogász teljesen érthetetlennek nevezte. A mostani ügyben a tanárnő súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, három nap után elhagyhatta a kórházat, de élete gyökeresen megváltozott:

„Nem tudok egyedül kimenni az utcára, nincs erőm, korlátozott a mozgásom. Felfordult az életem” – mondta.

A 29 éves afgán férfi korábban már több európai országban járt, 2023-ban rövid ideig Németországban tartózkodott, majd visszatért, hogy menedékjogot kérjen. Közben szociális juttatásokat kapott, mégis betört egy bankfiókba, ahonnan pénzt lopott. A késeléshez használt kés nála volt, a tanárnő ruháján pedig megtalálták a DNS-ét.

A támadásért hat év, a bankrablásokért másfél év börtönt kapott – nevetségesen enyhe büntetést.