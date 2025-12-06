Felháborodást keltett Németországban, hogy egy 29 éves afgán migráns mindössze hat év börtönt kapott, miután fényes nappal rátámadt egy 27 éves tanárnőre az utcán.
A férfi hátulról közelítette meg áldozatát Kirchheim unter Teckben, megragadta a nyakánál, majd egy 9,5 centiméteres késsel négyszer hátba, kétszer pedig a combon szúrta.
A nő sikolya után az elkövető elengedte és elfutott – a bíróság szerint ez már elegendő volt ahhoz, hogy elejtse az „emberölési kísérlet” vádpontját – írta meg a Remix News, melyet a Mandiner szemlézett.
A stuttgarti bíróság indoklása szerint a férfi „visszalépett a gyilkossági szándéktól”, mivel abbahagyta a szúrásokat és elmenekült. Jogilag ez azt jelentette, hogy csak súlyos testi sértésért ítélték el, ami lényegesen enyhébb büntetést von maga után. Ugyanakkor sok szakértő szerint a német jog által előírt „valódi visszalépés” azt követelné, hogy az elkövető ne csak abbahagyja a támadást, hanem aktívan segítsen az áldozat életben tartásában – például hívja a mentőket, ellássa a sebeket.
Ilyesmi azonban nem történt: a sivatagi patkány egyszerűen elfutott.
A mostani ítélet azért is váltott ki erős kritikát, mert nem ez az első hasonló eset Németországban. Korábban az SPD-s polgármester, Iris Stalze ellen elkövetett brutális késes támadásnál is „visszalépésre” hivatkoztak, és még előzetes letartóztatás sem történt – a döntést sok jogász teljesen érthetetlennek nevezte. A mostani ügyben a tanárnő súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, három nap után elhagyhatta a kórházat, de élete gyökeresen megváltozott:
„Nem tudok egyedül kimenni az utcára, nincs erőm, korlátozott a mozgásom. Felfordult az életem” – mondta.
A 29 éves afgán férfi korábban már több európai országban járt, 2023-ban rövid ideig Németországban tartózkodott, majd visszatért, hogy menedékjogot kérjen. Közben szociális juttatásokat kapott, mégis betört egy bankfiókba, ahonnan pénzt lopott. A késeléshez használt kés nála volt, a tanárnő ruháján pedig megtalálták a DNS-ét.
A támadásért hat év, a bankrablásokért másfél év börtönt kapott – nevetségesen enyhe büntetést.