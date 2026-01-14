Külföld :: 2026. január 14. 17:40 ::

A dán haderő állítólag csapatokat küld Grönlandra

A dán haderő diszkréten elkezdett fegyvereket és katonákat csoportosítani Grönland védelmére – tudta meg a dán DR hírportál. Értesüléseik szerint a dán haderő már elküldte Grönlandra azokat a csapatokat, melyek feladata a védelmi képességek bővítéséhez szükséges logisztikai támogatás megszervezése lesz.

A DR egy felvételt is közölt, melyen egy kisgép landolása látható Nuuk repterén – állításuk szerint a gép a dán légierőjé.

A lap arra nem tér ki, Dánia pontosan milyen védelmi képességet vihet Grönlandra, csak megjegyzik, hogy az ország harcoló alakulatainak jelentős része most a Baltikumban állomásozik.

A DR értesülései szerint a lépés egyértelműen amiatt szükséges, mert az Egyesült Államok elkezdte burkoltan és kevésbé burkoltan fenyegetni Grönlandot és így Dániát – ezt Koppenhága természetesen nem kommunikálja hivatalosan.

Frissítés: hadgyakorlatokat terveznek, szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek

"A mai naptól kezdődően Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon - jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium.

"Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is" - állt a tárca közleményében.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont. Mette Frederiksen dán kormányfő viszont azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás "mindennek a végét", legfőképp a NATO végét jelentené.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter a szerdai közleményben hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú Dánia és sarkköri szövetségesei számára, emiatt erősítik tovább kapacitásaikat a térségben. A tárcavezető szerint 2026-ban olyan hadgyakorlatokat terveznek, amelyek során "szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek Grönlandra és környékére, illetve tengeri katonai missziókat hajtanak végre". Felidézte, hogy tavaly is rendeztek hadgyakorlatokat Grönlandon Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia részvételével.

(Portfólió - MTI)