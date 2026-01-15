Külföld :: 2026. január 15. 17:23 ::

Szombaton ezer rendőr védi Lipcsében az antifákat az antifáktól

Január 17-ére a német hatóságok 1000 rendőrt vezényelnek Lipcse utcáira, annak is híresen szélsőbaloldali kerületébe, Connewitzbe, ugyanis az Antifa csatára készül. És hogy ki lesz az Antifa ellenfele? Az Antifa. Pontosabban az Izraellel szimpatizáló Antifa és a palesztinok mellett kiálló Migrantifa kívánja "szóváltással" rendezni nézeteltérését.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentése arról számol be, hogy a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás megosztottságot okozott a szélsőbaloldalon.



Migrantifa

A szombati tüntetést a Migrantifa, valamint a vele szövetséges Handala csoport, a Palesztin Akciószövetség és az Anarchisták Palesztináért szervezi. A Migrantifa azzal vádolja az Antifát - melyből kinőtt a Hammerbande is - hogy hűséget fogadott a zsidóknak, támogatják az imperializmust, és amúgy rasszisták is.

A szembenállás a szélsőbaloldali Die Linke (Baloldal) pártban is feszültséget okoz. A tüntetés fő célpontja Juliane Nagel, a Die Linke szász tartományi képviselőjének az irodája. Nagel a filoszemita vonalhoz tartozik (mivel maga is zsidó) és élesen ellenzi az "antiszemitizmust", mely a szélsőbaloldalon terjed. Azzal vádolja a Migrantifát, hogy ellenségképet épít, és megosztást szít.



Juliane Nagel Lipcsében baloldali ikonnak számít a szélsőbaloldalon, és jó kapcsolatokkal rendelkezik az Antifával. Most azonban egyes baloldali szélsőségesek és a migránsok célpontjává vált

A Migrantifát támogató Palesztin Akciószövetség viszont egy másik Die Linke-képviselőnél, Nam Dum Nguyen irodájában ülésezett. Nguyen egyébként Németországban született, szülei Vietnámból érkeztek szerződéses munkásként, majd letelepedési engedélyt és állampolgárságot kaptak. Látható, hogy gyerekük már a német nemzet és a német állam ellen harcol, s épít közben politikai karriert. Érdemes analógiát vonni a magyarországi vendégmunkások beáramlásával kapcsolatban, s távlatokban látni a következményeket.



Nam Dum Nguyen

A szombaton esedékes ütközetnek már voltak előcsatározásai. Tavaly októberben a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását ünneplőkre támadtak a palesztinbarát antifák, és üvegekkel dobálták meg a zsidóbarátokat. Idén januárban Brandenburg tartomány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszteri biztosát, Andreas Büttnert fenyegették meg halálosan, valamint felgyújtották a fészerét, az ajtajára pedig a Hamász jelképét festették. Büttner egyébként szintén szélsőbaloldali, a Die Linke politikusa.

Novemberben a Bild arról számolt be, hogy a Die Linke ifjúsági szervezetében (Linksjugend) egyre erősödik az Izrael-ellenesség, és az anyapárttal ellentétben az antiszemitizmus elleni küzdelmet le kívánják cserélni a rasszista apartheidi Izraellel szembeni küzdelemre. A Bild akkor arról is beszámolt, hogy az Baloldal ifjai között már felbukkant a "holokauszt relativizálása" is. Más közösségi médiás bejegyzésekben volt olyan Linksjugend-tag, aki a zsidók halálát kívánta, egy másik tag pedig arról beszélt, hogy ideális megoldás lenne Izraelből Bajorországba telepíteni a zsidókat, hogy a palesztinok zsidók nélkül élhessenek.

Hogy még színesebb legyen a kép, a zsidópárti Antifa azt híreszteli, hogy a Migrantifa soraiba be akar szivárogni a szélsőjobboldal, hogy antiszemita indíttatásból csapást mérhessenek a zsidófészek Connewitzre, de az se teszi könnyebbé a rendőrségi műveleteket, hogy szintén szombaton játsszák a városban az RB Leipzig - Bayern München Bundesliga-mérkőzést. A rendőrség attól tart, hogy a szurkolók és huligánok is összecsaphatnak a szélsőbaloldali frakciókkal és egymással is.



A demonstráció útvonala

A nacionalista Freie Sachsen közleményben tudatta, üdvözli, hogy a szélsőbal egymást kívánja ütlegelni, s nem a német hazafiakat zaklatják, valamint pattogatott kukoricával készülnek az eseményre.



Migrantifa kontra Antifa: a Freie Sachsen biztosítja a pattogatott kukoricát

KG