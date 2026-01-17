Külföld :: 2026. január 17. 22:13 ::

Trump nyolc európai országra vetne ki először 10, majd 25 százalékos vámot Grönland miatt - Ursuláék fogadkoznak

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy februártól 10 százalékos vámmal sújtanak nyolc európai országot, amely ellenzi a Grönland feletti amerikai ellenőrzést. Több európai ország tiltakozását fejezte ki.

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország számíthat a vámra - írta a közösségi hálón közzétett posztjában az amerikai elnök. A tarifa június 1-jétől 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodást Grönland Egyesült Államok által történő teljes körű megvásárlásáról.



Trump-torony Grönlandon (forrás: Donald Trump Twitter-oldala)

Az Amerikai Egyesült Államok nyitott, hogy megkezdje a tárgyalást Dániával és/vagy másokkal ezen országok közül, amelyek "sokat kockáztatnak annak ellenére, hogy sokat tettünk értük" - írta Truth Social közösségi oldalán Donald Trump.

Trump a tervek szerint kedden a davosi világgazdasági fórumra utazik, ahol várhatóan találkozik az európai vezetőkkel.

Ursuláék fogadkoznak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke óvott Trump fenyegetésétől. "A vámtarifák aláássák a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes lefelé vezető spirál kockázatát rejtik magukban" - írta a közösségi hálón. Hozzátette: Európa egységes, és "kész lesz fenntartani a szuverenitását".

Emmanuel Macron francia elnök elutasította Trump közlését. "Sem megfélemlítés, sem fenyegetések nem befolyásolnak bennünket, akár Ukrajnában, akár Grönlandon, akár bárhol a világon, ahol ilyen helyzetekkel találjuk szembe magunkat" - írta Macron az X közösségi oldalon. "A vámtarifákkal fenyegetés elfogadhatatlan és ebben a helyzetben nincs helyük" - tette hozzá. "Az európai országok egységesen és egyeztetve fognak reagálni."

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter az AFP francia hírügynökségnek küldött üzenetében meglepetését fejezte ki Trump fenyegetése miatt. "A grönlandi katonai jelenlét megerősítésének, amelyre az elnök utal, pontosan az Északi-sarkvidék biztonságának a megerősítése a célja" - írta a dán külügyminiszter, aki szerdán a grönlandi külügyminiszter társaságában találkozott D. J. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szombaton kijelentette, hogy országa nem hagyja megfélemlíteni magát. "Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat. Csak Dánia és Grönland dönthet arról, ami őket érinti. Mindig védelmezni fogom országomat és a szövetséges szomszédokat" - fogalmazott az AFP-hez eljuttatott üzenetében a kormányfő. Hozzátette, hogy Svédország intenzív tárgyalásokat folytat más európai uniós tagállamokkal és Nagy-Britanniával, hogy közös választ találjanak.

Németország szorosan együttműködik európai partnereivel, hogy megfelelő közös választ találjanak a kilátásba helyezett vámtarifák kapcsán - áll Stefan Kornelius német kormányszóvivő közleményében.

Nagyon sokba fognak kerülni a vámok

A VDA német autógyártók szövetsége figyelmeztetett, hogy Trump büntetőtarifái nagyon sokba fognak Németországnak és Európának kerülni. Hildegard Müller, a VDA elnöke közleményében stratégiai választ sürgetett Brüsszeltől, amelyet egyeztetnek az érintett országokkal.

Keir Starmer brit miniszterelnök "teljességgel elhibázottnak" nevezte Trump tervét, hogy vámtarifákat rójon ki az Egyesült Királyságra. "A Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos: (a sziget) a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik." "Azt is világossá tettük, hogy az Északi-sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel".

(MTI)

