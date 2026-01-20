Külföld :: 2026. január 20. 08:40 ::

Dél-Korea elnöke nem akar felesleges feszültséget Észak-Koreával

Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong kedden kijelentette, hogy úgy tűnik, hiányosságok vannak az ország drónok észlelésére szolgáló rendszerében, amelynek feladata a civilek által Észak-Koreába repített drónok észlelése.

Arra figyelmeztetett arra, hogy az ilyen incidensek feszültséget kelthetnek.

Észak-Korea a hónap elején közölte, hogy nemrég egy dél-koreai drón repült be légterébe, és bemutatta a drón által készített légi felvételeket, amelyeken romok és épületek voltak láthatók.

A rendőrség szerint az esetet vizsgáló dél-koreai munkacsoport kihallgatásra idézte be a gyanúsított civilt.

"Nem szabad előfordulnia, hogy egy civil illegálisan drónt küldjön Észak-Koreába" - mondta az államfő egy televíziós kabinetülésen. "Hogyan nem vettük észre, hogy egy drón repült északra?" - kérdezte. Szerinte egy ilyen cselekmény "háború kirobbantásához hasonló", és felesleges feszültséget kelt Észak-Koreával, ami negatív hatással lehet a dél-koreai gazdaságra. Alapos kivizsgálást és annak biztosítását kérte, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő.

Elmondta, hogy a vizsgálat folyamatban van, és ha kiderül, hogy egy dél-koreai állampolgár repítette a drónt, akkor büntetőeljárás indulhat ellene Phenjan provokálása miatt.

Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong a múlt héten felszólította Szöult, hogy vizsgálja ki az esetet, és figyelmeztetett, hogy bármilyen provokáció "szörnyű következményekkel" járhat.

(MTI)