A rendőrök sajnos megakadályozták Lipcsében, hogy 3500 antifa "szóváltásba keveredjen" egymással

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Lipcsében az antiimperialista és szélsőbaloldali migránsok (Migrantifa) készültek összecsapni a filoszemita, németellenes szélsőbaloldaliakkal (Antifa Ost).



A palesztinokkal szimpatizáló szélsőbalosok

Szombaton a Migrantifa, a Handala csoport, a Lotta Antifascista, a Palesztin Akciószövetség, valamint az Anarchisták Palesztináért csoportok vonultak Lipcse híresen szélsőbaloldali viperafészkébe, Connewitz negyedbe, hogy konfrontálódjanak a szélsőbal zsidó vagy zsidókat támogató csoportjaival. A Connewitz-et uraló Antifa Ost - melyből a Hammerbande is kinőtt - segítségére siettek hamburgi elvtársaik is (Rote Flore), valamint olyan politikai szervezetek is felvonultak az "antiszemitizmus" ellen, mint az SPD, az FDP, a Zöldek, valamint a Német-Izraeli Társaság. A Die Linke (A Baloldal) nevű szélsőbaloldali párt szimpatizánsai mind a két oldalon megtalálhatók voltak.

Az előbbi tábor mottója a "Szabad Palesztinát!", míg a másiké "Elég volt! Nincs béke az antiszemitákkal!" volt.

Becslések szerint összesen 3500 fő volt az egymással szemben álló szélsőbaloldaliak létszáma, de az 1500 rendőr és a rendőrségi helikopterek sajnos megakadályozták, hogy komolyabb "szóváltás" alakuljon ki.



"Izraelért, a zsidógyűlölet ellen." - filoszemita németellenesek

A Karl-Liebknecht-Straßét, amely Lipcse déli külvárosait köti össze a hírhedt antifa fellegvárral, Connewitz-cel, már korán elzárták sorompókkal. Fokozatosan megteltek a gyülekezőhelyek a connewitz-i kereszteződés mindkét oldalán. A rendőrség által létrehozott, a két tábort elválasztó "demarkációs vonal" mind a két oldalán záporoztak a másik fél felé a szidalmak, rigmusok. A Migrantifa Palesztinát éltette, és "rasszizmussal" vádolta az Antifát, valamint azt skandálta, hogy "Jallah, jallah, Intifada!"; míg amazok antiszemitáztak, valamint olyan jelszavakat hangoztattak, hogy "Vesszen Németország!" "Soha többé Németországot!". Utóbbi mondatokra az a válasz érkezett, hogy "A németellenesek nem baloldaliak!"



Az üzletek tulajdonosai is készültek az összecsapásra

A palesztinbarátok szerettek volna a Die Linke tartományi képviselője, a zsidó Juliane Nagel irodája elé vonulni, de a rendőrség nem engedélyezte ezt az útvonalat, így el kellett térniük az eredeti tervüktől.

Nagel az MDR-nek úgy nyilatkozott, teljesen nonszensz, hogy a migránsok őt "fasisztának" tartják, s arról is beszélt, hogy a olyan felhívások is megjelentek az online felületeken, hogy zsidókra kell vadászni. Nagel szerint ezek az emberek kiírták magukat a baloldalról.



Juliane Nagel, a Die Linke zsidó tartományi képviselője

Szászország CDU-s belügyminisztere, Armin Schuster és Lipcse rendőrfőnöke, René Demmler a helyszínen tekintette meg a rendőri egységek munkáját. A "kereszténydemokrata" Schuster így nyilatkozott: „Tekintettel a palesztinbarát menetben elhangzott ízléstelen, sőt bűnügyi szempontból is releváns kijelentésekre és molinókra, ismét világossá válik, hogy a demokratikus spektrum politikai baloldalának sokkal határozottabb elhatárolást kell mutatnia.”



Armin Schuster (CDU) szászországi belügyminiszter és René Demmler rendőrfőnök a helyszínen



Zsidók, migránsok és kommunisták az egykori Németország utcáin



Egy hasznos idióta az egyik oldalon



Hasznos idióták a másik oldalon



A "kiirtottak" diákszerevezete

Bár összecsapások nem voltak, de újságírókat megtámadtak mind a két oldalon. A palesztinbarátok az MDR riporterét verték meg, míg a zsidóbarát németellenesek a nacionalista youtubert, Sebastian Weber "Weichreite"-t inzultálták.

Weber 7 percig élőben közvetített Connewitz-ban, amikor a tömeg megtámadta. Először egy szélsőbalos kerékpáros köpött az arcába. Amikor megpróbálta megfékezni a bűnözőt, a tömeg megtámadta. A youtubert a rendőrségnek kellett kimentenie. Amikor este visszatért az autójához, akkor észlelte, hogy autójának mind a négy abroncsát kivágták, az ablakokat pedig betörték. A fentebb említett Julia Nagel X-csatornáján üdvözölte, hogy elvtársai megrongálták Weber autóját.



Weber kocsija, miután az antifák megrongálták

A Dialog Z nevű YouTube-csatorna riporterét egy dávidcsillagos táblával vágták fejbe.



Az ütés előtti pillanat (az erről készült videót azóta törölték)

Bár a várva várt ütközet sajnos elmaradt, de reménykedjünk, hogy ami késik, az nem múlik. Az Antifainfo Budapest, mely mindenféle apró hírről beszámol a külföldi, főleg amely a németországi Antifával kapcsolatos, most szemérmesen hallgat az esetről.

