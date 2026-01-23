Külföld, Háború :: 2026. január 23. 16:57 ::

Keresztény egyházfők: a keresztény cionizmus ártalmas ideológia

A keresztény cionizmust terjesztő tevékenységek félrevezetik a közvéleményt, zavart keltenek, és károsítják nyájunk egységét – írja állásfoglalásában a jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők ökumenikus csoportja, melynek egyik legismertebb tagja a Szent Sír Lovagrend Nagypriorja, a szentföldi katolikusok vezetője, Pierbattista Bizzaballa bíboros, akit Ferenc pápa nevezett ki 2020-ban jeruzsálemi pátriárkává, és aki a Hamász 2023-as támadása után saját magát ajánlotta fel túsznak az izraeli foglyok helyett.



Izrael-párti tüntetés 2024. május 8-án Kaliforniában (fotó: Mario Tama / Getty Images)

A katolikus, az örmény és görög ortodox, valamint más keresztény felekezetek vezetői Nyilatkozat a jeruzsálemi pátriárkáktól és gyülekezetek vezetőitől a szentföldi keresztény közösségek egységéről és képviseletéről címmel kiadott állásfoglalásukban leszögezik: „Krisztus nyája ezen a földön az apostoli egyházakra van bízva, amelyek évszázadokon át rendíthetetlen odaadással végezték szent szolgálatukat. (…) Az egyház közösségén kívül tekintélyt követelni annyit tesz, mint megsebezni a hívők egységét, és megterhelni a történelmi egyházakra bízott lelkipásztori küldetést azon a földön, ahol a mi Urunk élt, tanított, szenvedett és feltámadt a halálból” – fogalmaznak, hangsúlyozva, hogy egyedül ők képviselik az egyházakat és nyájukat a Szentföldön a keresztény vallási, közösségi és lelkipásztori élettel kapcsolatos ügyekben.

Ezért nehezményezik, hogy „a közelmúltban a közvéleményt félrevezető, zavart keltő és nyájunk egységét károsító tevékenységeket tapasztalhattunk ártalmas ideológiákat, például a keresztény cionizmust terjesztő helyi személyek részéről. Ezek a kezdeményezések kedvező fogadtatásra találtak Izraelben és Izrael határain kívül is bizonyos politikai szereplők körében, akik olyan politikai programot szorgalmaznak, amely káros hatással lehet a keresztények jelenlétére a Szentföldön és a Közel-Keleten.”

Az egyházi vezetők arra a decemberi politikai eseményre utalnak, amikor az Egyesült Államokból ezer neoprotestáns lelkész érkezett Izraelbe, demonstrálandó a két ország szoros szövetségét. „Az ilyen cselekedetek beavatkozást jelentenek az egyházak belső életébe, és figyelmen kívül hagyják a jeruzsálemi pátriárkákra és egyházfőkre ruházott lelkipásztori felelősséget” – írják a jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők. „Az Úr, aki a lelkek pásztora és őrzője, adjon bölcsességet népe védelméhez és tanúja megőrzéséhez ezen a szent földön” – zárják közleményüket a keresztény vezetők, utalva arra, hogy a kereszténység szülőföldjén élő keresztényeket szélsőséges iszlamista és ortodox zsidó csoportok egyaránt zaklatják.