A norvég parlament jóváhagyta az ország 2 milliárd dolláros tüzérségi beszerzési tervét

A norvég parlament kedden jóváhagyta az ország 19,5 milliárd norvég korona (643 milliárd forint) értékű nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek beszerzésére vonatkozó tervét a NATO-tagország elrettentő képességeinek fokozására az Északi-sarkvidéken.

"Vannak fegyverek, amelyek mélyen az ellenséges vonalak mögé is el tudnak érni (...) ez döntő tényező a korszerű hadviselésben" - hangoztatta Peter Frölich, a norvég ellenzéki konzervatívok védelempolitikai szóvivője a parlamentben.

A norvég Aftenposten napilap arról számolt be január 24-én saját forrásaira hivatkozva, hogy az oslói vezetés a dél-koreai Hanwha által gyártott K239 Chunmoo típusú tüzérségi rendszert részesítette előnyben az amerikai HIMARS-szal szemben.

A norvég parlamentben ugyanakkor elhangzottak olyan vélemények is, hogy a skandináv országnak európai alternatíva kidolgozásában kellene segítenie, ami a rakétatüzérségi rendszereket illeti, ezt azonban a kiválasztási folyamatban részt vevő kormányzati tisztségviselők időigényesként és túlzottan költségesként elvetették.

Az Aftenposten szerint a dél-koreai fegyverrendszer minden norvég követelménynek megfelel, ideértve a legfeljebb 500 kilométeres hatótávolságot és a leggyorsabb kiszállítási időt is.

A norvég védelmi minisztérium, amely várhatóan hamarosan bejelenti a közbeszerzés győztesét, nem válaszolt eddig megkeresésekre az ügyben. A tárca ugyanakkor korábban közölte, hogy 16 indítórendszert kíván beszerezni közelebbről meg nem határozott számú rakétával 19,5 milliárd norvég korona értéken.

A Hanwha tavaly írt alá megállapodást a WB Electronics lengyel védelmiipari céggel egy közös vállalkozás létrehozásáról. Ez utóbbi Lengyelországban gyártana rakétákat, többek között a Chunmoo rakétatüzérségi rendszer számára, biztosítva ezzel a termelés Európában.

