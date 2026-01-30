Külföld :: 2026. január 30. 10:19 ::

Leszereltek két dél-koreai tábornokot, akik a korábbi elnök hadiállapotos puccsában segédkeztek

Fegyelmi eljárás keretében pénteken leszereltek két tábornoki rangú tisztet a dél-koreai hadseregből a 2024 decemberében az államfő által bejelentett, rövid ideig tartó hadiállapot alatti akcióik miatt - közölték dél-korai katonai források.

A védelmi minisztérium közleményében azt írta, hogy "súlyos" fegyelmi intézkedéseket hozott két tábornoki rangú tiszt ellen, de nevüket, rangjukat és büntetésüket nem hozta nyilvánosságra.

A szöuli katonai források szerint az eljárásban érintett két magas rangú tiszt, az 1. különleges műveleti dandár volt parancsnoka, I Szanghjon dandártábornok és a katonai elhárítás nyomozati vezetője Kim Tevu ellentengernagy volt. It azzal vádolták, hogy a hadiállapot kihirdetését követően katonáival behatolt a dél-koreai Nemzetgyűlés épületébe, ahol azt akarta megakadályozni, hogy a képviselők leszavazzák a hadiállapotról szóló rendeletet. Kim pedig a hadiállapot alatt katonáival politikusokat akart letartóztatni.

A dél-koreai hadsereg korábban az állomány számos tagja ellen indított eljárást a hadiállapot bevezetésében való részvételük miatt. Mások mellett a katonai elhárítás és a különleges harci parancsnokság korábbi parancsnokait is felmentették.

Várhatóan a következő hetekben hoz ítéletet egy szöuli bíróság az ország volt elnöke, Jun Szogjol ügyében, akit lázadással vádolnak amiatt, hogy hatalmával visszaélve 2024-ben hadiállapotot hirdetett, amelyet nem sokkal később a parlament visszavont, az elnököt pedig elmozdította hivatalából.

(MTI)