Késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette - közölte a hatóság.
A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos médiaértesülés szerint életveszélyes - az állapota.
A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna.
Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot.
A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll "radikalizálódás" miatt.
(MTI)