Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. február 13. 21:32 ::

Egy "radikalizálódó" a párizsi diadalív alatt késelt rendőrt, de neki fájt jobban

Késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette - közölte a hatóság.

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos médiaértesülés szerint életveszélyes - az állapota.

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna.

Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot.

A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll "radikalizálódás" miatt.

(MTI)