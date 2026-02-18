Külföld, LMBTQP+ :: 2026. február 18. 07:02 ::

Hokimeccsen lőtte agyon fiát és korábbi feleségét egy magát nőnek képzelő elmebeteg Amerikában

Korábbi feleségét és felnőtt gyerekét lőtte le egy "magát nőként azonosító" férfi egy ifjúsági jégkorongmérkőzésen – közölték Rhode Island állam hatóságai kedden.

Le tireur était Robert Dorgan (aussi connu sous le nom Roberta Esposito), 56 ans, identifié comme transgenre par la police de Pawtucket et plusieurs sources. Il a tué 2 membres de sa famille, blessé 3 autres, puis s'est suicidé lors d'une dispute familiale à un match de hockey… pic.twitter.com/0vVCKzzkda February 17, 2026

A hétfői, összesen három halottat és három sebesültet követelő bűncselekményről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az 56 éves Robert Dorgan, aki a Roberta Esposito nevet használta, az erőszakos cselekmény után saját magával is végzett.





Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three… 🚨Police have identified the suspect responsible for the horrific shooting at Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island.Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three… pic.twitter.com/9SlKOJ62Ky February 17, 2026

A támadásban megsebesült a család egy barátja és Dorgan korábbi feleségének partnere.





Meet Roberta Esposito aka

Robert K Dorgan



The transgender ice rink shooter who killed two family members, injured two others and proceeded to kill himself.



It official. We have a transgender problem! Hey XMeet Roberta Esposito akaRobert K DorganThe transgender ice rink shooter who killed two family members, injured two others and proceeded to kill himself.It official. We have a transgender problem! pic.twitter.com/K7Wt7X6U4O February 17, 2026

Tina Concalves, Pawthucket város rendőrparancsnoka elmondta, hogy egy meg nem nevezett személy közbelépésének köszönhetően a lövöldözés gyorsan véget ért. Hozzátette, hogy a Robert Dorgan minden jel szerint öngyilkosságot követett el, de a nyomozás még zajlik a részletek megállapítása érdekében.





Robert Dorgan (aka “Roberta Esposito”), 56, a biological male identifying as a woman, stormed the Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, RI 🇺🇸 during a high school Senior Night game.



As a cop I… pic.twitter.com/0ZU5RF6oaC 🚨BREAKING: Trans-Identifying Man in Dress Massacres Family at Youth Hockey Game.Robert Dorgan (aka “Roberta Esposito”), 56, a biological male identifying as a woman, stormed the Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, RI 🇺🇸 during a high school Senior Night game.As a cop I… https://t.co/VZtVcMbL3t February 17, 2026

Az elkövető Robert Dorgan egy helyi hajóépítő üzemben dolgozott, az eset nyomán megkérdezett kollégái hirtelen haragúként írták le, akinek többször volt hangos vitája munkahelyén.

(MTI nyomán)