Külföld :: 2026. február 18. 10:40 ::

Merz kizárta, hogy Németországnak saját atombombája legyen

Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Németország saját nukleáris fegyvereket szerezzen be az európai nukleáris elrettentés céljából.

"Nem akarom, hogy Németország saját, független nukleáris fegyverkezésen gondolkodjon" - mondta Merz a Machtwechsel című politikai podcast szerdán megjelenő epizódjában. A kancellár emlékeztetett a meglévő nemzetközi szerződésekre, amelyekben Németország kötelezi magát, hogy nem szerez be nukleáris fegyvereket; köztük a Németország újraegyesítését előkészítő Kettő plusz négy megállapodásra és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló egyezményre.

Merz ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez. A nyugat-németországi Büchel légibázison már állomásoznak Tornado harci repülőgépek amerikai nukleáris fegyverek esetleges bevetése céljából, Merz szerint elméletileg ezeket brit és francia nukleáris fegyverekre is lehet alkalmazni.

A német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián pénteken arról beszélt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel már folytattak megbeszéléseket az európai nukleáris elrettentésről. Macron már 2020-ban, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt is fokozott együttműködést ajánlott a nukleáris elrettentés kérdésében a francia atomfegyverekre alapozva, de elképzeléseit Angela Merkel és Olaf Scholz sem támogatta.

A NATO 32 tagállama közül az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel.

Nukleáris elrettentő erejét a NATO jelenleg elsősorban az Egyesült Államok nukleáris arzenáljára alapozza. Becslések szerint Európában mintegy 100 amerikai nukleáris fegyver van telepítve, köztük néhány Büchelben.

(MTI)