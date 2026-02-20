Külföld :: 2026. február 20. 17:58 ::

Egy évre börtönöztek be egy ausztrál fehér fajvédőt, mert azt mondta, hogy a szájzártörvényt a zsidók erőltették az országra

Február 18-án egy 31 éves, kétgyermekes apát, Brandan Koschelt egy év börtönbüntetésre ítéltek gyűlöletbeszéd és a zsidók irányába tett "félelemkeltő" mondatai miatt, írja a The Noticer. A "bűncselekményt" január 26-án követte el, amikor egy 40 másodperces, spontán beszédet mondott Sydneyben, az Ausztrália Napján megrendezett Ausztrália Menetelésért rendezvényen. Koschel állítólag a Nemzetiszocialista Hálózat tagja volt, amely az év elején feloszlatta önmagát, ugyanis az újonnan megalkotott törvény értelmében akár visszamenőlegesen is felelősségre vonhatók lettek volna "gyűlöletbeszédek" miatt, melyet egy új gumitörvény bevezetése tett lehetővé.

"A zsidó lobbi áll a törvény mögött. Ők álltak minden mögött. A zsidók a nemzet legnagyobb ellenségei, mindig is azok voltak, a nyugati civilizáció ellenségei, és évezredek óta tudják a keresztények és az angolok, a fehér ember, hogy a zsidó a legnagyobb ellenségünk. Szabadságot Joel Davis-nek! Éljen a fehér Ausztrália, és üdvözöljétek Thomas Sewellt !" – mondta.

Joel Davis és Thomas Sewell ismert nemzetiszocialista mozgalmárok, akiket mondvacsinált indokokkal tartanak börtönben.

Koschelt a tüntetés elhagyása után letartóztatták, "faji alapú nyilvános gyűlöletkeltés és félelemkeltés" vádjával, az óvadék ellenében történő szabadlábon való védekezést is megtagadták tőle.





He has been charged with "publicly threatening or inciting violence" towards a group. A man was arrested over an alleged open mic speech he made at the March for Australia rally in Sydney today, as bystanders booed and yelled "traitors" at police.He has been charged with "publicly threatening or inciting violence" towards a group. pic.twitter.com/t4RhupjG0S January 26, 2026

Az ügyész azzal érvelt, hogy semmilyen óvadéki feltétel nem garantálhatja a közösség biztonságát, kijelentette, hogy a bondi iszlám terrortámadás utáni állítólagos zsidó közösség elleni gyűlölet "elfogadhatatlan kockázatot jelent a közösség veszélyeztetésére", és a beszédet "a zsidó közösség elleni arcátlan és nyilvános gyűlöletkeltésnek" nevezte.

A rendőrség azt állítja, hogy Koschel a feloszlott Nemzetiszocialista Hálózat (NSM) tagja. Mindent arra alapozzák, hogy a demonstráción keltakeresztes felsőt viselt, illetve a tüntetésen az NSM tagjaival látták.

Koschel védője azzal próbált érvelni, hogy védence nem volt tagja semmilyen szervezetnek, nem volt korábban büntetve gyűlölet-bűncselekményért, illetve a felsőjén lévő szimbólum nem az NSM szimbóluma.

A tárgyaláson Koschel nem volt hajlandó bocsánatot kérni, de bűnösnek vallotta magát, mert így 16 hónap helyett "csak" 12 hónap börtönbüntetést kapott.

Sharon Freund bíró szerint a hosszú börtönbüntetés indokolt volt a "társadalmi kohézió" védelme és mások hasonló bűncselekményektől való elrettentése érdekében. Mivel a vádlott nem mutatott megbánást, és nem kért bocsánatot, a bíró úgy vélte, hogy nem lehet felmérni a "rehabilitációs lehetőségeit", ami szintén indokolta a szigorú ítéletet. Megragadta az alkalmat, hogy beszédét a tavaly decemberi Bondi Beach-i iszlamista terrortámadáshoz kösse.

Freund bíró egyébként arról ismert, hogy keményen ítélkezik az LMBTQP-lobbi ellen kiállókkal szemben. Az ügy pikantériája, hogy egy héttel ezelőtt, ugyanez a bíró pontosan ugyanezt a büntetést, tehát 12 hónap letöltendőt szabott ki egy pedofil futballedzőnek, akinek a gépén olyan felvételeket találtak, amelyeken 7 és 12 év körüli gyermekek voltak láthatók szexuális bántalmazás közben.

Ha Koschel nem vallotta volna magát bűnösnek, akkor az igazság kimondásáért súlyosabb büntetést kapott volna, mint egy rohadt pedofil.

KG - Kuruc.info