Nigeri milicistákat mészároltak le a mali határ közelében

A nigeri önvédelmi milíciák huszonöt tagját ölték meg csütörtökön azonosítatlan "terroristák", akik lesből támadtak rájuk Niger nyugati részén, a mali határ közelében fekvő, a helyi dzsihadisták erősségének számító Tillabéri régió több falujában - közölték pénteken helyi vezetők.

Anzourou település korábbi polgármestere elmondta, hogy nem tudja, pontosan kik voltak a támadók.

A régió lakosai egyik szervezetének vezetője megerősítette, hogy huszonöt milicistát öltek meg, három társukat sebesülten kórházba szállították.

A volt polgármester szerint motoron érkező fegyveres támadók a múlt héten szintén megtámadtak két térségbeli falut, egy falusit megöltek, és mintegy háromszáz lábasjószágot elraboltak.

Nigerben, ahol a 2023 júliusi puccs óta katonai junta van hatalmon, évtizedek óta aktívak az iszlamista szélsőségesek. A harcokban 2025-ben megközelítőleg kétezren haltak meg a világban zajló konfliktusokat dokumentáló ACLED civilszervezet szerint.

(MTI)