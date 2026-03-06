Külföld, Elcsatolt részek :: 2026. március 6. 09:06 ::

Romániában további egy évig fennmarad a lakossági gázár hatósági korlátozása

Elfogadta a román kormány a lakossági gázár hatósági korlátozásának meghosszabbításáról szóló sürgősségi rendeletet, így a háztartásoknak a következő 12 hónapban is az ársapkával védett, kilowattóránként 31 banis (23,5 forint) árat kell megfizetniük az energiahordozóért - jelentette be Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő szerint a fekete-tengeri gázmező kiaknázásának megkezdése révén 2027-ben Románia megduplázza földgáztermelését, és képes lesz saját fogyasztását belföldi forrásokból fedezni. Jelenleg Románia a felhasznált földgáz egyharmadát importálja.

Bolojan szerint a kínálat 2027-ben esedékes növekedése lesz a legjobb pillanat a gázárliberalizációra.

A földgáz árplafonjának meghosszabbításakor szempont volt az inflációs nyomás féken tartása, illetve a lakosság megvédése az iráni konfliktus kapcsán megemelkedett világpiaci árak drágító hatásától - magyarázta a kormányfő.

A csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelet nem érinti az ipari fogyasztókat, a 2022-ben bevezetett ideiglenes, de rendre meghosszabbított árplafont csak a lakossági, valamint a távhőtermelésre használt gáznál tartják fenn 2027. március 31-ig.

A bukaresti kormány becslése szerint a lakossági gáz árplafonjának megőrzése, a piaci ár és a szabályozott ár közötti különbség kompenzálása mintegy 3 milliárd lejes (227 milliárd forint) terhet jelent a következő 12 hónapban a román állami költségvetés számára.

(MTI)