Külföld :: 2026. március 6. 14:28 ::

Több százan érkeztek a héten Kréta szigetére

Miután a héten már több száz illegális bevándorló érkezett a görögországi Kréta szigetére, pénteken mindössze öt óra leforgása alatt a parti őrség hét különböző műveletében összesen újabb 346 "bajba került" embert "mentettek meg" a tengeren.

A bevándorlók Líbiából indultak útnak. Csütörtökön 456 ember érkezett Krétára. Többségük pakisztáni, afganisztáni, bangladesi, szudáni és egyiptomi férfi volt.

A görög hatóságok szerint az embercsempész-hálózatok a kedvező időjárási körülményeket kihasználva indítottak útnak több csónakot is az utóbbi napokban.

A pénteki mentőakciókban a görög parti őrség hajói vettek részt, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) légi felderítéssel járult hozzá a műveletekhez. Egy alkalommal egy teherhajó is részt vállalt az akcióban.

Kréta az egyik legfőbb érkezési pont a Líbiából Görögországba tartó illegális bevándorlók számára. Tavaly mintegy 20 ezren érték el a sziget partjait az athéni kormány adatai szerint.

(MTI nyomán)