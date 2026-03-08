Külföld :: 2026. március 8. 13:34 ::

Befejeződtek a több mint egy évtizede eltűnt malajziai MH370-es repülőjárat megtalálásának újabb kísérletei

Malajzia bejelentette vasárnap, hogy a december végén indított újabb kutatások, amelyek célja a több mint egy évtized után is megmagyarázhatatlanul eltűnt MH370-es malajziai légijárat megtalálása volt. január folyamán eredmény nélkül lezárultak.

Tizenkét évvel ezelőtt, március 8-án, a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai fővárost, Kuala Lumpurt kötötte össze Pekinggel, eltűnt a radarok képernyőiről. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínaik, és négy francia állampolgár is.

A többszöri kutatások ellenére sem a repülőgépet, sem a feketedobozokat, sem az utasokat nem találták meg. Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye.

Malajziával kötött megállapodás után az amerikai-brit tengeri keresővállalat, az Ocean Infinity december 31-én új kutatást indított az Indiai-óceán déli részén, amelynek időtartama 55 napra volt tervezve.

Az aktív kutatási szakasz "2026. január 23-án ért véget" - számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben. "A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához" - áll a dokumentumban. "A kormány megerősíti elkötelezettségét, hogy folyamatosan tájékoztatja a családokat, és minden új, hasznos információt közöl velük" - közölte a tárca.

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. "Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket" - írták. "De január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról. Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ" panaszolták.

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai nem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen kutatásokat.

"Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként" - írták a kínai családok levelükben.

(MTI)