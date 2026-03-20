Belépett a brit piacra a legnagyobb román(-magyar) telekommunikációs vállalat

Belépett a brit piacra a legnagyobb román telekommunikációs vállalat, a Digi - írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

A Digi Communications N.V., Fiber One Ltd. nevű angliai leányvállalatán keresztül felvásárolta a Whyfibre Limited 51 százalékos részvénycsomagját. Ez a cég egy fejlesztés alatt álló optikai kábelhálózat tulajdonosa a dél-angliai Bedfordshire és Hertfordshire megyékben, áll a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) közzétett közleményben.

A Fiber One a közeljövőben kezdi el a szélessávú internet szolgáltatását a régióban.

Nagy-Britannia a hatodik európai piac - Románia, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Belgium után - amelyre a Digi belép. A vállalat 2025-ben az előző évit 15 százalékkal meghaladó, 2,221 milliárd eurós árbevételt és 585 millió eurós EBITDA eredményt ért el.

Serghei Bulgac vezérigazgató bejelentette, hogy a Digi ügyfeleinek száma 4,3 millióval nőtt, ami a cég eddigi története során a legnagyobb növekedés, és meghaladta a 32 milliót.

A telefonos, internetes és médiaszolgáltatásokat nyújtó Digi jogelődjét 1992-ben alapította Teszári Zoltán nagyváradi üzletember. Teszári jelenleg a Digi csoport többségi részvényese és elnöke.

(MTI)