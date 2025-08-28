Tudomány és technika :: 2025. augusztus 28. 23:12 ::

Tanulmány: a klímaváltozás miatt pusztítóbbak lettek az erdőtüzek Törökországban, Görögországban és Cipruson

A kánikulát és aszályt okozó klímaváltozás miatt a törökországi, görögországi és ciprusi erdőtüzek idén nyáron a szokottnál sokkal hevesebbek voltak - mutatott rá egy nemzetközi tudóscsoport csütörtökön publikált tanulmányában.

A World Weather Attribution (WWA) nevű tudományos hálózat elemzésében Európa eddigi legpusztítóbb erdőtüzeinek nevezte az idei természeti katasztrófákat. Mint írták, a több mint egymillió hektárt felperzselő tüzek, amelyekben húszan vesztették életüket, és amelyek miatt 80 ezer embert kellett kitelepíteni, hatásvizsgálataik szerint a korábbinál 22 százalékkal voltak hevesebbek az eddigi legrosszabb értéknél.

A júniusban és júliusban a Földközi-tenger medencéjének keleti részén lángra lobbant több száz tűzvészt a 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet, a rendkívül száraz időjárás és az erős szél okozta.

A WWA kutatócsoportja, amely azt vizsgálja, hogy a rendkívüli időjárási események összefüggenek-e a klímaváltozással, és ha igen, milyen mértékben, "aggasztónak" nevezte a kapott eredményeket.

Olyan erős klímaváltozásra utaló jeleket észleltek, amelyek a melegebb és szárazabb körülmények irányába mutatnak - emelte ki Theodore Keeping, a londoni Imperial College Környezetpolitikai Központjának tudósa.

"A jelenlegi 1,3 Celsius-fokos felmelegedés mellett is azt tapasztaljuk, hogy olyan hevessé váltak az erdőtüzek, hogy azokkal csak megfeszített erőkkel tudnak megküzdeni a tűzoltók. Ám ha az országok nem térnek át gyorsabban a fosszilis tüzelőanyagok használatáról más energiaforrásokra, akkor ebben a században akár 3 Celsius-fokos felmelegedés is várható" - figyelmeztetett Keeping.

Az iparosodás előtti korszakhoz képest idén a tűzvészeket megelőző téli csapadékmennyiség körülbelül 14 százalékkal kevesebb volt - mutattak rá a tanulmány szerzői. Megállapították, hogy a klímaváltozás miatt ma már 13-szor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy egyhetes száraz forróság elősegíti a növényzet kigyulladását.

Flavio Lehner, a Cornell Egyetem föld- és légkörkutató adjunktusa, aki nem vett részt a WWA kutatásában, egyetértett a tanulmány megállapításaival abban, hogy a klímaváltozás által alakított időjárás miért teremt kedvezőbb körülményeket az erdőtüzek keletkezésére. A klímaváltozás "növeli a rosszabb erdőtüzes időszakok kockázatát" a Földközi-tenger térségében - hangsúlyozta Lehner.

(MTI)