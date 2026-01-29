Extra, Publicisztika :: 2026. január 29. 11:36 ::

Ilyenek ezek a "véletlenek" a BlackRocknál

A BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelő cége. Befektetési alapokat, nyugdíj- és megtakarítási portfóliókat kezel intézményeknek (pl. nyugdíjalapoknak, biztosítóknak) és magánbefektetőknek. Részvényekbe, kötvényekbe, ingatlanokba és egyéb eszközökbe fektet, valamint az iShares nevű ETF-jeiről is ismert. Emellett pénzügyi elemzési és kockázatkezelési technológiát is nyújt más szereplőknek. A napokban a balliberális, globalista sajtóban sok szó esett erről a BlackRockról és egy bizonyos Larry Finkről, aki alapítója és vezérigazgatója a cégnek.

Természetesen ezek az újságírók úgy állítják be a BlackRock tevékenységét, hogy, bár sok pénz felett rendelkezik - 2023-ban 11,5 billió dollárt kezeltek -, ezt nem használják arra, hogy politikai vagy egyéb befolyást szerezzenek. Aki ilyet állít, az „alusisakos, konteós hülye”, nem más.

Ez az idilli képet „csak” az árnyalja, hogy akkor Larry Fink miért vett részt most is a davosi Világgazdasági Fórumon (World Economic Forum, WEF) Svájcban? Több fórumon is szerepelt, több panelen és beszélgetésen vett részt, irányt mutatott, és, mint a WEF ideiglenes társelnöke (interim co-chair) aktívan közreműködött az eseményen január közepén Davos-Klostersben.

Vannak egyéb furcsa „véletlenek”, amelyet más portál Magyarországon nem fog leközölni, mi viszont összegezzük ezeket.

Nézzük, kik a BlackRock vezető figurái. Larry Finken kívül ott van Rob Kapito elnök, a cég második legfontosabb vezetője, Larry Fink mellett a stratégiai döntésekben vesz részt. Tehát jelenleg ők ketten a legfontosabb személyek a BlackRocknál.



Larry Fink (forrás: investmentweek.co.uk)



Rob Kapito (forrás: Wikipedia)

Kettejükben sok közös lehet, mindenesetre zsidó származásuk egészen biztos, hogy az.



Rob Goldstein globális befektetési vezető (fotó: Forbes)

A többi kulcspozícióban lévő vezetőről (Caroline Heller, Christopher Meade, Derek Stein, Martin Small) nincs nyilvánosan fellelhető információ, hogy zsidó származásúak lennének, bár némelyek neve elég beszédes. Akárhogy is, ha elfogadjuk csak a hivatalos adatokat, itt 7/3 az arány úgy, hogy az első két helyen, amely a legfontosabb, az arány 2/2.

Tekintve, hogy az Egyesült Államokban a zsidó vallású vagy zsidó származású emberek aránya a lakosság egészéhez képest kb. 2% körül van, ez igen jelentős arány. Nem beszélve arról, hogy a BlackRock tevékenysége nem is korlátozódik az USA-ra, a világot hálózza be. A fentiek tények, ki-ki vonja le maga számára a megfelelő konzekvenciákat.

Henney Viktor – Kuruc.info