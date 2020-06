Koronavírus :: 2020. június 9. 10:55 ::

WHO: hoppácska, mégsem fertőznek a tünetmentes koronások - nem nagy ügy, végül is csak bedöntöttük a világgazdaságot az ennek ellentétét állító hisztériára alapozva

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) illetékesei a legújabb kutatási adatokat összegezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tünetmentes fertőzöttek nem játszanak jelentős szerepet a Covid-19-járvány terjesztésében. Ezért a WHO most már azt ajánlja a kormányoknak, hogy erőfeszítéseiket a tünetes fertőzöttek és kontaktjaik azonosítására fordítsák.

A WHO szerint ugyan igaz, hogy bizonyos esetekben a tünetmentes fertőzöttek is átadhatják a fertőzést másoknak, ez azonban nagyon ritkán történik meg.

A pandémia gyors terjedése ezért a légzőszervi tünetekkel rendelkező fertőzötteken alapszik, őket kell alapvetően megtalálni és izolálni.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján elmondható, hogy ritkának tűnik, hogy egy tünetmentes személy valójában továbbadja a fertőzést. Ez nagyon ritka – mondta el Maria Van Kerkhove, a WHO felbukkanó betegségekkel foglalkozó részlegének vezetője. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy valóban van néhány vizsgálat, amely úgy találta, hogy például idősotthonokban történtek olyan fertőzések, amelyek tünetmentes személyektől indultak ki.

Viszont azon országok jelentései, amelyek valóban komolyan visszakövetik a fertőzöttek kontaktjait, arról árulkodnak, hogy