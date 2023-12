Már a Hamász október 7-ei „meglepetésszerű” támadásának napján sokan föltették a kérdést: hogyan lehet az, hogy a kiválónak tartott izraeli titkosszolgálatok nem figyelmeztettek előre a palesztinok várható támadására? Sokan azt sem értik, hogy miért késlekedtek majdnem fél napot a hatékony beavatkozással az izraeli fegyveres erők. Nisszim Vaturi, az izraeli parlament likudos alelnöke egy tegnapi tévényilatkozatában istenadta lehetőségnek nevezte a határ menti izraeli települések ellen végrehajtott palesztin támadást.

Az izraeli hadsereg időközben majdnem teljesen elvégezte, végrehajtotta az izraeli parlament alelnökének fentebb ismertetett elképzeléseit: eddig közel 21 ezer polgári személyt gyilkolt meg, 75 ezret pedig megsebesített, a lakóházak és a középületek 85 százalékát földig rombolta a Gázai övezet ellen, október 7-én indított irtóhadjárat folyamán. Az izraeli politikai és katonai vezetés már olyan tervekkel is előrukkolt, hogy Izrael és a Gázai övezet határán, a terepet legyalulva, s az ott élőket elkergetve, kialakítanak egy 2-3 kilométer széles, úgynevezett pufferzónát. Másik elképzelés szerint a Gázai övezet 2,3 milliós lakosságát (a transzferista, néhai Rehavám Zeévi programját megvalósítva) egyszerűen „áttelepítenék” a Gázai övezettel szomszédos egyiptomi Sínai-félszigetre…

Csakhogy Nisszim Vaturi (Likud), az izraeli parlament alelnöke, a biztonsági és külügyi bizottság tagja tegnap elérkezettnek érezte az időt arra, hogy kimondja azt, amit jóval korábban talán csak mi mertünk kimondani: Izraelnek nagyon is kapóra jött a Hamász október 7-kei támadása néhány határ menti izraeli település, illetve katonai létesítmény ellen. Mi még azt is hozzá szoktuk tenni: nagyon furcsának, nagyon elgondolkodtatónak tartjuk, hogy a világhírű titkosszolgálatok, a Moszád, valamint a Sábák belbiztonsági szolgálat és az Ámán katonai hírszerzés nem értesítette – az egyiptomi titkosszolgálat figyelmeztetése ellenére sem – Binjámin Netanjáhu kormányfőt a készülő támadásról.

Nemrégiben persze kiderült, hogy Binjámin Netanjáhut igenis figyelmeztették a Hamász és az Iszlám Dzsihád összehangolt katonai behatolásának előkészületeiről, de a miniszterelnök ennek nem tulajdonított jelentőséget. Néhány nappal a támadás előtt ugyanis személyesen Abbász Kámel, a Netanjáhuval hosszú évek óta jó kapcsolatot ápoló egyiptomi titkosszolgálati miniszter figyelmeztette az izraeli miniszterelnököt.

Nisszim Vaturi, az izraeli parlament alelnöke tegnap a Parlamenti Tv-nek adott nyilatkozatában valószínűleg megadta, vagy legalábbis sejtetni engedte a magyarázatot arra, hogy Netanjáhu miért nem vette komolyan az egyiptomi miniszter figyelmeztetését, s talán arra is, hogy az izraeli fegyveres erők miért csak jó fél nap múlva léptek fel erőteljesebben az izraeli területre behatoló palesztinok ellen.

A Nisszim Vaturival tegnap készült interjú nagy feltűnést keltő mondatait a Parlamenti Tv (99-es csatorna) X-oldalára is kitették:

Minden fájdalommal együtt, márpedig október 7. óta fájdalomból van elég, ki kell mondani, sokkal nagyobb bajban lennénk, ha nem következik be délről (a Gázai övezetből – H. J.) a támadás. Már a múltban háborút kellett volna indítani a Hamász ellen, amiképpen ez most be is következett. Szerencsénkre, istenadta (lehetőségként) ez megtörtént.