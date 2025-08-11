Háború :: 2025. augusztus 11. 16:10 ::

Macron ENSZ-mandátummal rendelkező stabilizációs missziót hozna létre a Gázai övezetben

Emmanuel Macron hétfőn megismételte javaslatát "ENSZ-mandátummal rendelkező stabilizációs misszió" létrehozására a Gázai övezet biztonságának szavatolására. A francia elnök szerint az Izrael által bejelentett terv Gáza városának elfoglalására "előlátható katasztrófa", és "a folyamatos háborúba való előremenekülés".

Az izraeli hatóságok bejelentése, miszerint "kiterjesztik a műveleteiket Gáza városára, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborára, és Izrael újra elfoglalja azokat, előre látható, példátlanul súlyos katasztrófát vetít előre, és folyamatos előremenekülő háborúba sodorja a feleket" - mondta Emmanuel Macron a francia elnöki hivatal által az AFP hírügynökségnek adott tájékoztatás szerint. Az izraeli túszok és a gázai lakosság "lesznek továbbra is ennek a stratégiának az első áldozatai" - tette hozzá.

A francia elnök először reagált Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azon tervére, amely szerint Izrael átveszi az ellenőrzést Gáza városa felett, és megcélozza a Hamász utolsó bástyáit. Az izraeli miniszterelnök vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy "a háború befejezésének ez a legjobb és leggyorsabb módja", és "Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól".

Emmanuel Macron egy ENSZ-mandátummal rendelkező nemzetközi koalíciót javasol, amelynek "elsődleges feladata a terrorizmus elleni küzdelem, Gáza stabilizálása, lakosságának támogatása, valamint a béke és stabilitás kormányzásának megteremtése".

"Szaúd-Arábiával együtt New Yorkban lefektettük az egyedül hiteles alapokat, amikor először sikerült egyhangú felhívást elérni a Hamász lefegyverzésére és a túszok szabadon bocsátására a regionális szereplők részéről" - idézte a francia elnököt az AFP.

Egy ilyen misszió ötletét július 30-án jelentették be egy ENSZ-konferencián, amelynek zárónyilatkozatát 17 ország, valamint az Európai Unió és az Arab Liga támogatásával fogadták el, elítélve a 2023. október 7-én a Hamász által Izrael ellen végrehajtott támadást. A dokumentum a Hamász lefegyverzését és a Gázai övezet irányításának átadását is követeli az izraeli-palesztin kétállami megoldás megvalósítása érdekében.

A misszió célja elsősorban a civil lakosság védelme, "a biztonsági felelősség átadásának támogatása" lenne a Palesztin Hatóságnak, valamint "biztonsági garanciák nyújtása Palesztinának és Izraelnek, beleértve egy jövőbeni tűzszünet felügyeletét is". "A Biztonsági Tanácsnak most azon kell dolgoznia, hogy létrehozza ezt a missziót és megbízatást adjon neki. Megkértem munkatársaimat, hogy haladéktalanul kezdjenek el dolgozni partnereinkkel" - mondta a francia elnök.

(MTI nyomán)