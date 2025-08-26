Háború :: 2025. augusztus 26. 13:57 ::

Gázavárosban marad a jeruzsálemi latin és görög ortodox pátriárka is, hogy így tiltakozzanak a készülő izraeli támadás ellen

Arra kérte a nemzetközi közösséget a palesztin lakosságú Gázai övezetben tartózkodó két magas rangú keresztény egyházi vezető kedden, hogy tegyen lépéseket a háború mielőbbi beszüntetéséért és az ott őrzött izraeli túszok szabadon engedéséért. Ugyanezzel a céllal Izraelben ismét országszerte tüntetéseket tartottak.

A július közepe óta az övezetben tartózkodó Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka és III. Teofil jeruzsálemi görög ortodox pátriárka közös közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak: "Itt az ideje megtörni az erőszak spirálját, véget vetni a háborúnak, és a nép közös javának szolgálatát helyezni a középpontba".

A két pátriárka úgy vélte, hogy a Gázaváros kiürítésére vonatkozó izraeli tervek több százezer civil életét veszélyeztetnék. Bejelentették, hogy a városban maradnak, és továbbra is támogatják az egyházi intézményekben menedéket kereső civileket.

Azt írták, hogy a város elhagyása sokak számára "halálos ítélettel érne fel", mert a görög ortodox Szent Porfíriosz-templomban és a katolikus Szent Család-templomban oltalmat találó gyermekek, idősek és betegek közül sokan legyengült állapotban vannak.

Izraelben kedden is a konfliktus lezárását és a túszok kiszabadítását sürgető tiltakozó akciókat tartottak, sok helyütt útlezárásokkal bénították meg a közlekedést, miután a túszokat és az eltűnt hozzátartozókat támogató fórum újabb megmozdulásokat hirdetett "Izrael egységben" jelszóval.

A palesztin fegyveresek izraeli közlés szerint jelenleg még mintegy 50 túszt tartanak fogva a Gázai övezetben.

(MTI)