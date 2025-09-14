Háború :: 2025. szeptember 14. 23:02 ::

Drónkezelők kiképzőközpontjaira mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Ukrán drónkezelők kiképzőközpontjaira, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire mért csapást 142 lokációban az orosz hadsereg operatív-taktikai légi-, valamint rakétázó és tüzérségi ereje - közölte vasárnap a moszkvai katonai tárca.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1330 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A védelmi minisztérium a megsemmisített haditechnikai eszközök és katonai célpontok között sorolt fel két harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 361 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 1 televízióban kijelentette, hogy az orosz hadsereg az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Liman városban előrenyomulva átkarolja a pokrovszki-mirnohradi agglomerációban lévő ukrán erőket.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)