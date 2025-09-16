Szemlét tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlat zárónapja alkalmából kedden a Nyizsnyij Novgorod-i régióban lévő mulinói lőtéren.
Some photos of Putin participating in the "Zapad-2025" exercises. pic.twitter.com/v5mIFPoaIG— Zmei 🇷🇺 (@zmei_ru) September 16, 2025
Putyin a tanmanőverek céljaként az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének elgyakorlását nevezte meg, bármilyen agresszió ellen. Rámutatott hogy a Zapad-2025 tervezése a "különleges hadművelet" során szerzett tapasztalatokból indult ki.
Russian President Putin put on military fatigues and visited the Mulino Training Ground in Russia's Nizhny Novgorod Oblast to oversee the active phase of the ongoing joint Russia-Belarus "Zapad-2025" strategic exercise.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 16, 2025
According to him, the drills are taking place at 41… pic.twitter.com/H4ggT3bMgC
Az orosz elnök szerint a hadgyakorlathoz tízezer, a harcok során is bevetett fegyverrendszert és korszerű haditechnikai eszközt mozgósítottak, és 41 gyakorlóterepen százezer katona vesz részt rajta.
PUTIN INSPECTS A TRAINING GROUND during Zapad-2025 drills held by Russia and Belarus— Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025
His key remarks and details of the visit in this THREAD 🧵👇
1/5 https://t.co/7SRpnA89Md pic.twitter.com/vbFuahgxOx
Az orosz védelmi minisztérium szerint a Zapad-2025 fő szakaszát a pilóta nélküli repülőgépek és a földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint a motoros járművekkel végrehajtott rohamok és egyéb olyan műveletek, amelyekhez az ukrajnai "különleges hadművelet" tapasztalatait alkalmazták.
Zapad-2025 exercises: 41 training grounds, 100,000 troops, and 10,000 pieces of equipment, according to Vladimir Putin.— Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025
The practical phase runs from September 12–16 at sites in Russia and Belarus.
2/5 pic.twitter.com/o02IoxQdHp
Putyin köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület képviselőinek és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomerősítés fontosságát.
The Russian President met with representatives of foreign countries invited to the drills.— Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025
3/5 pic.twitter.com/UpYkZALX9c
Az elnök megtekintett egy fegyver- és haditechnikai kiállítást, amelynek több mint négyszáz mintadarabja közül 125-öt már rendszeresítettek hadműveleti övezetben, 194-et harci körülmények között tesztelnek, 86 pedig kísérleti stádiumban van.
Vladimir Putin tested the "Strekoza" (Dragonfly) thermal vision goggles.— Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025
They feature a zoom function and can detect targets up to 1 kilometer away.
4/5 pic.twitter.com/vuaJPtquoC
A Zapad-2025 stratégiai hadgyakorlatot szeptember 12-től 16-ig tartották meg.
Putin inspected weapons and combat vehicles: a Bulldog hybrid motorcycle, an Oulan-U2 vehicle, a Sarmat armored carrier, as well as drones and firearms.— Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025
5/5 pic.twitter.com/vJnlCcBpWQ
(MTI nyomán)