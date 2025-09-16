Háború, Videók :: 2025. szeptember 16. 21:19 ::

Putyin szemlét tartott a Zapad-2025 hadgyakorlaton

Szemlét tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlat zárónapja alkalmából kedden a Nyizsnyij Novgorod-i régióban lévő mulinói lőtéren.

Putyin a tanmanőverek céljaként az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének elgyakorlását nevezte meg, bármilyen agresszió ellen. Rámutatott hogy a Zapad-2025 tervezése a "különleges hadművelet" során szerzett tapasztalatokból indult ki.





According to him, the drills are taking place at 41… Russian President Putin put on military fatigues and visited the Mulino Training Ground in Russia's Nizhny Novgorod Oblast to oversee the active phase of the ongoing joint Russia-Belarus "Zapad-2025" strategic exercise.According to him, the drills are taking place at 41… pic.twitter.com/H4ggT3bMgC September 16, 2025

Az orosz elnök szerint a hadgyakorlathoz tízezer, a harcok során is bevetett fegyverrendszert és korszerű haditechnikai eszközt mozgósítottak, és 41 gyakorlóterepen százezer katona vesz részt rajta.





His key remarks and details of the visit in this THREAD 🧵👇



1/5 pic.twitter.com/vbFuahgxOx PUTIN INSPECTS A TRAINING GROUND during Zapad-2025 drills held by Russia and BelarusHis key remarks and details of the visit in this THREAD 🧵👇1/5 https://t.co/7SRpnA89Md September 16, 2025

Az orosz védelmi minisztérium szerint a Zapad-2025 fő szakaszát a pilóta nélküli repülőgépek és a földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint a motoros járművekkel végrehajtott rohamok és egyéb olyan műveletek, amelyekhez az ukrajnai "különleges hadművelet" tapasztalatait alkalmazták.





The practical phase runs from September 12–16 at sites in Russia and Belarus.



2/5 Zapad-2025 exercises: 41 training grounds, 100,000 troops, and 10,000 pieces of equipment, according to Vladimir Putin.The practical phase runs from September 12–16 at sites in Russia and Belarus.2/5 pic.twitter.com/o02IoxQdHp September 16, 2025

Putyin köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület képviselőinek és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomerősítés fontosságát.





3/5 The Russian President met with representatives of foreign countries invited to the drills.3/5 pic.twitter.com/UpYkZALX9c September 16, 2025

Az elnök megtekintett egy fegyver- és haditechnikai kiállítást, amelynek több mint négyszáz mintadarabja közül 125-öt már rendszeresítettek hadműveleti övezetben, 194-et harci körülmények között tesztelnek, 86 pedig kísérleti stádiumban van.





They feature a zoom function and can detect targets up to 1 kilometer away.



4/5 Vladimir Putin tested the "Strekoza" (Dragonfly) thermal vision goggles.They feature a zoom function and can detect targets up to 1 kilometer away.4/5 pic.twitter.com/vuaJPtquoC September 16, 2025

A Zapad-2025 stratégiai hadgyakorlatot szeptember 12-től 16-ig tartották meg.





5/5 Putin inspected weapons and combat vehicles: a Bulldog hybrid motorcycle, an Oulan-U2 vehicle, a Sarmat armored carrier, as well as drones and firearms.5/5 pic.twitter.com/vJnlCcBpWQ September 16, 2025

(MTI nyomán)